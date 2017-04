López espera que el Cabildo comunique oficialmente la "suspensión" del Caldo de Ramos

En declaraciones a los medios, tras una recepción a la asociación Secretariado Gitano, el primer edil se ha referido al anuncio del Cabildo de que este año no organizará el evento.

López ha expresado su respeto a la decisión del Cabildo. Confía además en que "no sea motivo para enturbiar las relaciones institucionales entre Iglesia y Ayuntamiento".

No obstante, ha matizado que no tiene ninguna comunicación directa del órgano eclesiástico y ha expresado su confianza en que llegue en las próximas horas. "Si alguien te invita y deja de invitarte no es nada grave", ha comentado, aunque "la buena vecindad aconseja que si alguien te invita habitualmente y deja de invitarte que no te lo comunique a través de los medios".

