Cientos de camiones y tractores bloquean el tráfico en el centro de Murcia en defensa del Mar Menor

En concreto, los agricultores, ecologistas, vecinos del Campo de Cartagena y pescadores han recorrido este miércoles las calles del centro de Murcia y, sobre las 10.00 horas, los responsables de la manifestación cursaron una propuesta a la Delegación del Gobierno demandando una reunión con algún responsable del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Sin embargo, los convocantes de la manifestación no han recibido todavía ninguna respuesta y no van a desmovilizar los camiones y tractores que ocupan el centro de la ciudad hasta que la Delegación les proponga una cita con los responsables de la Secretaría General del Ministerio o con la Dirección General de Agua, según ha hecho saber a Europa Press el presidente de COAG-IR Murcia, Miguel Padilla.

De momento, los tractores y camiones bloquean el tráfico en Ronda de Levante, plaza Circular, avenida de la Constitución, Gran Vía, avenida Teniente Flomesta y la avenida Alfonso X El Sabio, según ha informado la Policía Local a través de su cuenta de Twitter.

Padilla considera "increíble" que la Delegación no haya dado una respuesta desde las 10.00 horas, cuando los convocantes enviaron su propuesta. "No pedimos ver a la ministra ni pedimos dinero ni recursos económicos, sólo que nos emplacen a una cita para hablar con algún responsable del Ministerio para abordar la situación", según Padilla, quien ha señalado que este encuentro no tiene por qué producirse este mismo miércoles.

"Podemos reunirnos otro día", ha señalado Padilla, quien explica que no pueden desconvocar la movilización y decirle a los participantes que se vayan a casa "sin haber conseguido nada".

"Sólo pedimos que se agilicen al máximo los plazos medioambientales para acometer las obras con las que hacer frente a esta situación de urgencia" por la falta de recursos hídricos, reclama Padilla, quien ha recordado que estas obras las van a pagar los propios regantes.

Cabe recordar que la movilización ha sido convocada por las organizaciones y entidades que operan en el marco del Mar Menor, entre las que se encuentran Asaja, COAG, UPA, Fecoam, Proexport, ANSE, Ecologistas en Acción, Plataforma Pacto por el Mar Menor, C.R. del Campo de Cartagena, C.R. Arco Sur, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca, Favcac y la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar.

La manifestación, que se ha desarrollado bajo el lema 'Protejamos el Mar Menor. Defendamos la Agricultura. Gobierno Soluciones ya', pretendía conseguir que haga efectiva la información y participación ciudadana en todos los planes y proyectos relacionados con la recuperación y regeneración del Mar Menor, en los que "debe primar la urgencia y la prioridad de los mismos y en la que, obligatoriamente, deben estar personados los representantes de todos los sectores".

Se pone así de manifiesto "la voluntad de los convocantes de continuar el diálogo con el fin de alcanzar acuerdos de consenso y conseguir un modelo de desarrollo sostenible para el Campo de Cartagena y Mar Menor, que permita su recuperación y regeneración".

Dicha manifestación salió de las puertas de la Consejería de Agricultura, a las 10.00 horas, y finalizó en la Delegación del Gobierno, en el Paseo Alfonso X El Sabio, organismos ambos en donde se entregará un manifiesto. Desde entonces, los vehículos permanecen estacionados en las calles, lo que ha generado escenas de tensión con otros conductores.

