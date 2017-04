Cs velará por que se ejecuten todas las inversiones presupuestadas para Aragón

En rueda de prensa, Gaspar ha indicado que desde su formación se exigió al Gobierno central que elaboraran unos presupuestos "realistas", que tuvieran en cuenta la ejecución llevada a cabo "ya que el nivel de inversión efectivamente realizada de 2016 está por debajo del 40 por ciento respecto a lo presupuestado, algo que siempre hemos criticado", ha añadido.

En 2016, ha continuado, la inversión prevista para Aragón ascendía a más de 436 millones de euros, "y realmente, se ejecutó poco más de 300 millones", mientras que la presupuestada para 2017 "asciende a más de 343 millones de euros".

Según Gaspar, los presupuestos anteriores "eran ficticios y no hay que olvidar que estábamos en año electoral y había que maquillarlos" por lo que el Gobierno central "se comprometió a muchas cosas, que luego no se ejecutaron" y por eso "de nada sirve que las partidas estén infladas, si luego no se van a ejecutar".

RESPONSABILIDAD

La portavoz de Cs en las Cortes de Aragón ha remarcado que a pesar de que son "unos presupuestos insuficientes para la Comunidad", su partido ha actuado "con responsabilidad" para "acabar con la prórroga presupuestaria que suponía un bloqueo de cualquier nuevo proyecto de inversión".

Esto ha supuesto, según Gaspar, que "Cs ha conseguido unos presupuestos eminentemente sociales y sin que se suba la carga impositiva a las familias y trabajadores" y "acabar con los recortes en dependencia, sanidad y educación, además de que se ha incrementado la inversión en I+D+i, ampliando en 500 millones de euros para la Red Cervera, o complementos salariales para los trabajadores más jóvenes".

También se ha referido a las mejoras para autónomos o al permiso de paternidad "que se amplía a cuatro semanas, sin olvidar, la partida habilitada la gratuidad de los libros de texto".

Por último, la portavoz ha indicado que para evitar que en los años electorales se vuelvan a "maquillar los presupuestos", se ha "arrancado al Gobierno" el compromiso de que a partir de ahora, las inversiones en infraestructuras se harán atendiendo a criterios técnicos y no políticos, y "los proyectos que Aragón necesita se sustentan en criterios técnicos", ha matizado.

