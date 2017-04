La Unidad de Hepatología del HURH de Valladolid, premio BIC al mejor servicio de hepatitis C en un momento "histórico"

La Unidad de Hepatología del Río Hortega de Valladolid ha recibido el XVI Premio Best in Class (BIC) al Mejor Servicio de Hepatitis C, un galardón que anualmente reconoce a los mejores centros de servicios, a los responsables de esta Unidad, referencia por sus planes de actuación y sus proyectos innovadores para el tratamiento y el seguimiento de los enfermos con esta patología, precisamente en un "momento histórico" para la misma.

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha hecho entrega de este premio a la jefa de la Unidad de Hepatología del HURH, Gloria Sánchez Antolín, acompañado por el comisionado de los Premios BIC, Carlos Giménez; el director asociado de Acceso Regional de MSD (laboratorio patrocinador), Rubén de la Fuente, en presencia del director médico del Hospital.

La Unidad, perteneciente al Servicio de Aparato Digestivo junto a la Unidad de Endoscopias y la de Gastroenterología, adquirió entidad propia en 2010 al conseguir la acreditación FQM por parte de la Asociación Española para el Estudio del Hígado a través de un plan estratégico funcional y de calidad que renuevan cada año. Ya fue finalista de este galardón en 2015 y en 2016 se ha hecho con él -al mismo se han presentado 200 hospitales y casi 900 categorías-.

La jefa de la Unidad -que cuenta con cinco miembros y se integra en un servicio con 17 facultativos- ha agradecido el galardón, que ha hecho extensivo a los anteriores jefes y ha destacado el apoyo con el que cuenta por parte de la Gerencia del Hospital cuando se decide llevar a cabo algún trabajo más o menos arriesgado.

Además, Sánchez Antolín ha destacado el "momento histórico" en el que se recibe el galardón, dados los nuevos tratamientos que se aplican para los enfermos de hepatitis C, en los que la industria farmacéutica ha sabido "aportar valor" y la sanidad pública negociar y conseguir resultados "eficaces" de cara al tratamiento de pacientes pero también en la sostenibilidad del sistema.

PRIMEROS TRATAMIENTOS

En este contexto, ha señalado que la Unidad del HURH de Valladolid, que no sólo se dedica al tratamiento de esta enfermedad, fue una de las primeras que aplicó el tratamiento para la hepatitis C en junio de 2014, momento desde el que ha atendido a 320 pacientes. En mayo de 2015 se inicio el tratamiento de pacientes con fibrosis significativa y ahora se está pendiente de que el Consejo Interterritorial del Sistema Sanidad de Salud (CISNS) apruebe la aplicación de estos nuevos tratamientos en los que presentan una fibrosis '0' o '1', muy leve, con una evolución lenta de la enfermedad.

Precisamente el consejero de Sanidad, quien ha incidido en que la Unidad destaca también en otras tareas, ha coincidido en señalar el momento tan importante para el tratamiento de la enfermedad en el que los hepatólogos han tenido mucho que decir y han "hecho mucho" en los hospitales españoles.

La Unidad es referencia en el tratamiento de enfermedades hepáticas como cirrosis y trasplante hepático, hepatocarcinoma y hepatitis virales. Además, cuenta con una larga trayectoria en el manejo de la hepatitis C, tanto en pacientes inmunocompetentes como en trasplantados hepáticos, y en los últimos años ha puesto en marcha planes de actuación frente a la hepatitis C a través de proyectos innovadores.

Alguno de estos proyectos han sido la implantación de la consulta de alta resolución de hepatitis C para la detección de pacientes diagnosticados pero no controlados en la Unidad de Hepatología; la incorporación de una enfermera de la consulta de hepatitis C para el control de la evolución del tratamiento antiviral; la coordinación con Atención Primaria para el estudio de enfermedades hepáticas y realización de guías de manejo en Primaria de pacientes con hepatitis y trasplantados, o la implantación del estudio de pretrasplante hepático ambulatorizado.

Los Premios Best in Class son una iniciativa promovida por Gaceta Médica, publicación del grupo de comunicación Wecar-U, y de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos que anualmente tienen como objetivo reconocer públicamente los mejores centros y servicios del territorio nacional, tanto en el ámbito público como privado, por la búsqueda de la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes.

