Eleven Madison Park es el mejor restaurante del mundo y el Celler de Can Roca, tercero

El Celler de Can Roca, de Girona, se convierte en el tercer mejor restaurante del mundo en la gala de los 50 Best Restaurants que ha ganado Eleven Madison Park, de Nueva York, creado por Daniel Humm y Chris Flint.

La segunda posición ha sido para la Osteria Francescana de Módena (Italia) dirigido por Massimo Bottura, que arrebató el año pasado el título de mejor restaurante del mundo al Celler de Can Roca en la lista del los 50 Best Restaurants.

Por su parte, Virgilio Martínez, de Central (Perú), se lleva el premio al mejor chef del año.

Completan la lista de los diez mejores restaurantes el Central, de Perú, el Asador Etxebarri, de San Sebastián; Gaggan, de Tailandia; Maido, de Perú y Steirereck, de Austria.

El premio de mejor repostero del mundo recayó en el francés Dominique Ansel, dueño de su propia pastelería en Nueva York y creador del cronut; y la eslovena Ana Ros ha ganado el premio a la mejor chef. Entre los demás restaurantes españoles de la lista se encuentra Azurmendi (38), Arzak (30) y Tickets (25)

El ranking de los 100 mejores restaurantes se elabora a partir de los votos de unas 1.000 personas "del sector" elegidas por la revista. La publicación ha dividido el mundo en 27 regiones y en cada una de ellas ha seleccionado a 36 personas, cada una de las cuales puede emitir siete votos, de los cuales tres tienen que ser usados para nominar a restaurantes fuera de su región.

50. Hof Van Cleve, Bélgica; 49. Tegui, Argentina; 48. Tim Raue, Berlín; 47. Vendôme, Alemania; 46. L'Astrance, Francia; 45. Den, Japón; 44. Brae, Australia; 43. Reale, Italia; 42. Boragó, Chile; 41. Ulraviolet, China; 40. Cosme, EE UU; 39. Relae, Dinamarca; 38. Azurmendi, España; 37. Saison, EE UU; 36. Dinne, Reino Unido; 35. Septime, París 34. De Librije, Países Bajos; Astrid, Perú; 32. Attica, Australia; 31. Alléno, Francia; 30. Arzak, San Sebasián; 29. Le Calandre, Italia; 28. Nahm, Tailandia; 27. The Ledbuty, Reino Unido; 26. The Clove Club, Reino Unido; 25. Tickets, Barcelona; 24. Amber, China; 23. White Rabbit, Rusia; 22. Quintonil, México; 21. Alinea, EE UU; 20. Pujol, México; 19. Geranium, Dinamarca; 18. Narisawa, Japón; 17. Le Bernardin, EE UU; 16. D. O. M., Brasil; 15. Piazza Duomo, Italia; 14. Restaurant André, Singapur; 13. Alain Ducasse, Francia; 12. Arpège, Francia; 11. Blue Hill, EE UU; 10, Steirereck, Austria, 9. Mugaritz, España; 8.Maido Perú; 7. Gaggan, Tailandia; 6. Asador Etxebarri, España; 5. Central (Perú); 4. Mirazur, Francia 3. El Celler de Can Roca (España); 2. Osteria Francescana, Italia; 1. Eleven Madison Park, EE UU.