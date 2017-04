Maillo dice que muchos 'populares' han comentado "en privado" el momento en que el juez Velasco actuó contra Sánchez

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este miércoles que el partido respeta todas las resoluciones judiciales, pero ha reconocido que, "en privado", son "muchos" los 'populares' a los que les ha "chocado" que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco emitiese un auto contra el ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dos días antes de que se debatiese una moción de censura contra él.

"Como partido tenemos que ser muy respetuosos con las decisiones judiciales en el fondo y en el momento, tenemos que respetarlo y no valorarlo, pero es verdad que en privado a mucha gente le ha chocado", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Sánchez iba a someterse este miércoles a una moción de censura presentada por el PSOE a raíz de ser declarado "investigado" en el 'caso Auditorio', pero a esta causa el lunes se sumó un auto del juez Velasco pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que le investigue también en el 'caso Púnica'.

Según Maillo, ese fue "el desencadenante" de que se rompiera toda posibilidad de acuerdo con Ciudadanos, con quien el PP estaba hablando de "posibles acuerdos" para que no apoyasen la moción de censura del PSOE contra Sánchez.

A raíz del auto de Velasco, ha explicado, el PP supo "por varios datos", que Ciudadanos iba a apoyar junto al PSOE y a Podemos la moción

y eso fue lo que le llevó a dimitir. "El tripartito se iba a consumar y antes de que pasara eso tomamos la decisión, concretamente él, porque fue una decisión puramente personal y me llamó a mí y al presidente", ha relatado.

EL AUTO "NO ES MÁS QUE UNA PETICIÓN DE IMPUTACIÓN"

Maillo ha acusado a Ciudadanos de "sacar el hacha de justiciero" en cuanto hay "una sospecha judicial", algo que considera "completamente erróneo". Los de Albert Rivera, ha dicho, tienen "la piel muy fina" y se dejaron llevar por un auto que, a su modo de ver, "es muy duro pero no es más que una petición de imputación que no está ni siquiera confirmada por el fiscal".

Es más, ha avisado de que "en Murcia la gente no ha entendido" que su presidente haya tenido que dimitir, de manera que todo este episodio "probablemente se vuelva en contra de los que han presentado la moción de censura".

El PP, ha precisado, trabaja ahora con el horizonte de las elecciones autonómicas de 2019, para "conseguir mayoría y no estar permanentemente condicionados por Ciudadanos". "En Murcia había muchas lágrimas pero también mucha rabia y la rabia se va a transformar en trabajo y en esfuerzo", ha asegurado.

El dirigente 'popular' ha lamentado que Ciudadanos no haya querido esperar a que el juez del TSJ de Murcia resuelva sobre la petición de Sánchez de que se archive la causa contra él en el marco del 'caso Auditorio'.

Si se archivan las causas, ha dicho, Sánchez será "rehabilitado" y que la forma concreta de esa rehabilitación la decidirá el PP de la Región. Por el momento, ha recordado que sigue siendo presidente del PP murciano y diputado en la Asamblea regional.

Para Maillo, la decisión de Sánchez ha sido "muy personal pero muy generosa", porque ha conseguido evitar un tripartito presidido por "un señor al que no ha votado nadie, o no le han votado mayoritariamente", en alusión al socialista Rafael González Tovar.

Además, ha negado que el PP haya antepuesto el mantener el poder en Murcia a "los principios". "No es un tema de quedarte con el Gobierno sino de respetar la decisión de los murcianos", ha dicho, antes de añadir: "Los principios los mantenemos, los ciudadanos de Murcia quieren que gobernemos".

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO EXISTE PARA LOS POLÍTICOS

Y ha aprovechado para decir que "ojalá en España se haga un día un debate serio sobre la presunción de inocencia", porque cree que se está demostrando que "para los políticos no existe".

Maillo no cree que Ciudadanos haya forzado la dimisión del presidente de Murcia como una forma de devolverle al PP su alusión a "las lentejas", que es como el propio Maillo se refirió a las seis condiciones que los de Albert Rivera le pusieron al PP para negociar un pacto de investidura. Entre esas condiciones estuvieron la supresión de los aforamientos o la limitación de mandatos del presidente del Gobierno, asuntos en los que el PP ve ahora obstáculos constitucionales.

"No me siento aludido por lo de las lentejas", ha respondido el dirigente 'popular', que ha insistido en que el PP no pudo ni siquiera negociar esas condiciones y que siempre se ha mostrado dispuesto a cumplir el acuerdo de investidura.

Maillo ha admitido que en ocasiones PP y Ciudadanos tienen divergencias evidentes pero ha añadido que deben "superar estas situaciones por el bien de España". Su acuerdo, ha recordado, es de investidura, no de gobierno, y les gustaría que "Ciudadanos se hubiera comportado de otra manera". En la negociación de los Presupuestos, ha dicho, el PP buscará también el apoyo de otras formaciones.

Consulta aquí más noticias de Murcia.