Podemos cree que el problema de las deudas del ERA "no fue un error", sino "un timo y un engaño"

En una nota de prensa, Podemos recuerda que "la ley aprobada en noviembre de 2016 en el Parlamento asturiano es clara: exige la suspensión de las reclamaciones y la información a las personas afectadas, como primer paso para realizar las revisiones de oficio".

Sin embargo, según la formación morada "no se ha llevado a cabo ni lo uno ni lo otro. Quienes pagan a plazos siguen haciéndolo, mientras que la única información que reciben es a través de los medios de comunicación, que hablan de la tramitación de un Decreto que podrá estar listo para el verano pero que se convertirá en papel mojado, porque la consejera busca el consenso pero no el dinero para efectuar los pagos".

Recuerda además que "ni el Presupuesto para 2017 ni el reciente Proyecto de Ley de Endeudamiento contemplan ni un solo euro para afrontar estos pagos. La FSA ni siquiera se molesta en buscar adónde fue a parar el dinero destinado a dependencia durante aquellos años, dinero que nunca llegó a los usuarios".

La nota de Podemos menciona también que "el decreto establece un trato diferenciado hacia los afectados, regulando diferentes regímenes de participación dependiendo del período computado, e incluso estableciendo diferencias sobre la fecha de las solicitudes de dependencia". "Desde Podemos Asturies no compartimos este trato discriminatorio, dado que la distinción que se hace en estos artículos no parece que cumpla el objetivo incluido en la Ley, que dice que debe aplicarse el régimen más beneficioso para el usuario", añaden.

Hay que tener en cuenta, ha querido puntualizar Podemos, que "a estas personas no se les informaba, se les mantenía el contrato de hospedaje, y no sabían ni podían conocer que su valoración de dependencia les aportaría beneficios en el coste de la plaza residencial. De *hecho, a quienes ya tenían la valoración, no se les aplicaba".

