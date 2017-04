Sáez Aguado achaca a los grupos que no hayan preguntado por el coste de reversión del HUBU

De este modo ha respondido el consejero a la parlamentaria de Podemos Domínguez que ha reclamado a la Junta una "alternativa negociada" frente al pago a la concesionaria a la que el Gobierno de Castilla y León tendrá que pagar un canon anual de unos 70 millones de euros hasta 2036.

El consejero ha aclarado que en el caso de Alzira, en Valencia, no se va a producir una reversión sino que es un caso de no renovación de la concesión como ocurrirá en su día en Castilla y León y ha explicado también a la procuradora de la formación morada que si la Junta no va a repetir el modelo de concesión del HUBU es porque no es dogmática y porque lo que fue necesario hace ahora 12 años ya no lo es.

También ha aprovechado para pedir a Domínguez que aproveche que "tiene mano" en la Comisión de Investigación del HUBU para que agilice los trabajos y se puedan debatir ya las conclusiones de esas comparecencias a lo que la procuradora de Podemos ha respondido que la presidencia de la Comisión es del PP por lo que ha invitado a Sáez Aguado a hablar con su grupo.

