Rey ve técnicamente dudoso convocar oposiciones este año y apuesta por sincronizar fechas en 2018

Entre las razones para no convocar ya esas oposiciones Rey ha explicado que a menos de 3 meses de su celebración -serían en julio- no se pueda pasar del no, al quizás y al sí porque no se puede jugar con esos opositores y ha insistido en que la Junta pretende proteger a sus interinos para que se puedan quedar en la Comunidad donde, según ha destacado, la formación es además "bastante mejor".

Rey ha aclarado también que sólo seis comunidades autónomas van a sacar adelante las oposiciones en 2017 y ha expresado su deseo de que el próximo año "por fin" pueda haber una sincronización de las pruebas de maestros y secundaria para que se produzcan más o menos en las mismas fechas.

De este modo ha rechazado el "afán justiciero" de los socialistas que han exigido a Rey que al menos pague el verano a los interinos para hacer "un poco de justicia".

El procurador socialista Fernando Pablos ha acusado a la Junta de haber vagueado y de no haber hecho los deberes para presentar unos presupuestos que hubieran permitido ahora convocar las oposiciones tras el Real Decreto del Gobierno ante lo que Rey ha respondido que sólo lo podrán hacer las autonomías que en su día se tiraron a la piscina sin saber si había agua y sin cumplir la ley que ahora subsana ese Real Decreto.

