Castillejo afirma ser víctima de una persecución personal de compañeros del SOMA-UGT

Así se ha expresado este martes a las puertas del juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo en el que estaba previsto que declarase por un presunto delito de apropiación indebida, tras la querella presentada por el SOMA-UGT, junto al exsindicalista José Ángel Fernández Villa.

Castillejo se defiende y además rechaza irregularidades. "Soy una persona muy conocida en Asturias de muchos años trabajando y de golpe me encuentro con que se abre el pozo y se me tira al pozo. Soy un presunto delincuente y no se cuantas cosas más y yo me tengo que defender", sostiene.

Al final, Castillejo, no ha declarado al presentar su defensa, ejercida por Alfredo García López, una cantidad "ingente" de las actividades del investigado, entre 2004 y 2014, para justificar los gastos de comidas, hoteles, viajes y kilometraje.

Por su parte, el letrado de SOMA-UGT, Luis Llanes, ha acusado a Castillejo de intentar "dilatar el proceso" preentando una documentación que "no aporta absolutamente nada". Y ha destacado que la cantidad que demandada el SOMA-UGT a Castillejo es por "un agujero superior a los cien mil euros".

Consulta aquí más noticias de Asturias.