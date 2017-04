Piden dos años de prisión para el hombre que estrelló un huevo en la cara del portavoz de Democracia Ourensana

El hombre estaba citado para las 10,15 horas en el Juzgado de instrucción número 2 de Ourense, pero finalmente no acudió al juicio

aprovechando que la ley no exige que esté presente si la pena solicitada no supera los dos años de cárcel.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de abril de 2015, cuando el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, abandonó de forma temporal un pleno en el que su formación reclamaba la supresión de las ayudas municipales a la Banda de Música.

En la Plaza Mayor un hombre se le acercó, le dio con un huevo en la cara y huyó. Pérez Jácome persiguió a su agresor por varias calles y tras alcanzarlo solicitó la ayuda de la Policía Local.

JÁCOME: "SENTÍ UN MANOTAZO FORTÍSIMO"

"Sentí un manotazo fortísimo que me dejó aturdido y oigo 'ahí te queda eso para que aprendas", ha dicho Pérez Jácome, durante su declaración ante el tribunal.

El portavoz de D.O. ha explicado que al ver salir corriendo a su agresor salió en su persecución

"sin perderlo de vista en ningún momento". Cuando lo alcanzó "disimuló" diciéndole que "no

había pasado nada" y le señaló que iba a llamar a su madre para que no le preparase la comida, aunque en realidad llamó a la Policía Local.

Jácome ha asegurado al Tribunal que en un primer momento el agresor se identificó como miembro de la Banda Municipal de Música, cosa que no era cierta, y que le dijo que "no podía hacer lo que estaba haciendo con la banda".

Varios testigos confirmaron los hechos ocurridos en la Plaza Mayor y que, además de los restos del huevo, Pérez Jácome presentaba en su cara las huellas de haber recibido un golpe.

Así lo ha señalado también un agente de la Policía Local que "no presenció la agresión" pero que al llegar al lugar donde había sido interceptado el acusado comprobó que el líder de D.O. "tenía en la cara un golpe como de un puñetazo".

PETICIONES DE FISCALÍA Y LA DEFENSA

La fiscalía ha reiterado su petición de dos años de prisión y una multa de 1.060 euros para el agresor por considerar probado que se trata de un delito de atentado a la autoridad. Así, ha defendido que Pérez Jácome "es un concejal conocido" y que la agresión se

produjo debido a "su función como concejal".

Por su parte, la defensa ha negado la existencia de "requisitos objetivos" para calificar la actuación de su cliente como atentado a la autoridad, sino que "en todo caso se trata de un delito de lesiones leves".

Además, ha negado que su cliente conociera la condición de Pérez Jácome como miembro de la corporación local "porque reside en

Pontevedra" y ha insistido en que la propuesta de D.O. que se estaba debatiendo ese día en pleno -el recorte de las ayudas a la Banda Municipal- "no le iba a afectar" porque no forma parte de esa agrupación.

Por último ha reclamado la atenuante de "confesión", porque "desde el primer momento" su cliente ha reconocido que "le había tirado un huevo" a Pérez Jácome.

Momentos antes del juicio, el portavoz de D.O. ha explicado que no se ha personado como acusación particular

porque la petición del fiscal le parece "justa".

También ha reclamado que los actos de este tipo "tienen que ser condenados, porque si no se está invitando a estos 'animaliños' a que cercenen la democracia"

y para evitar que "los políticos tengan miedo a decir las cosas".

Consulta aquí más noticias de Ourense.