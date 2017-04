Editors y The Magician, dos nuevas confirmaciones para el WAM Estrella de Levante

El quinteto de Birmingham es una de las formaciones de post-punk más admiradas en el país. Su último trabajo, 'In Dreams', ahonda en la faceta más electrónica de la banda, sin dejar de lado su capacidad para facturar himnos de rock independiente.

The Magician es el alias bajo el que se esconde el dj y productor belga Stephen Fasano, que cuenta en su haber con algunos de los remixes y producciones propias más bailadas en las pistas de baile europeas y norteamericanas. Entre los primeros, el remix de 'I Follow Rivers' de Lykke Li o el de 'Rather Be' (Clean Bandit), que catapultaron su popularidad por todo el globo, y, entre los segundos, temas como 'Shy' o 'Sunlight', para el que contó con la colaboración de Years & Years.

En el plano nacional son siete las confirmaciones que se unen a WAM Estrella de Levante. Ley DJ será la encargada de cerrar una de las noches de WAM en lo que será una auténtica fiesta electrónica repleta de electro y house. Es una de las DJs más importantes del panorama de club estatal y autora de rompepistas como 'Get You Up' o 'The Reel'.

Women Beat, auténticas imprescindibles de la noche murciana y que ya empiezan a expandir su sonido por toda la geografía española, pincharán también en el recinto de La Fica, así como Dime Cariño DJ, Sala R.E.M. DJs, Miniyou y Salvaje y Silvestre.

Tras esta tanda final de confirmaciones, próximamente se dará a conocer el cartel por días de la primera edición de WAM, así como el calendario completo de actividades fuera del recinto, que englobarán propuestas de cine, danza, fotografía, escultura o gastronomía.

