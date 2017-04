Cubero cree que "lo lógico" es esperar a la sentencia del 010 antes de adjudicar o renunciar a este contrato

Estas dos opciones son las que se recogen en el informe firmado por el interventor y el secretario general del Pleno a petición de los Grupos del PP, PSOE y Ciudadanos, sobre la situación del expediente de licitación, que está paralizado administrativamente desde el 28 de junio de 2015 por una orden verbal.

Del informe se desprende que el equipo de gobierno tiene la posibilidad de abrir las plicas de las empresas que concursaron o de renunciar al concurso por interés público, lo que tendría que justificar.

Cubero ha explicado que tomar una de estas opciones sería "lo lógico

en una situación normal, pero se ha intentado el rescate y ahora está judicializado", por lo que dada esta situación procesal "de estar a meses de una sentencia jurídica en primera instancia, lo lógico será esperar para ver si se puede rescatar el servicio".

En este sentido ha considerado que "hay que tener prudencia" y ha

recordado que la situación contractual "está supeditada a la excepcionalidad de la judicialización del proceso".

Ha dicho que el Gobierno de la ciudad ha decidido "defender en los tribunales la remunicipalización del servicio 010" y ha agregado que están a expensas de la decisión judicial para valorar la decisión a tomar con el asesoramiento de la asesoría jurídica, porque "todo está supeditado a lo que se diga en los tribunales".

"OBJETIVO: REMUNICIPALIZACIÓN"

En rueda de prensa, Alberto Cubero ha sido tajante al indicar que el Gobierno municipal "tomará la decisión sobre este contrato cuando lo considere y no cuando lo diga la oposición y con el asesoramiento y colaboración de la asesoría jurídica y no de servicios a los que no les corresponde el asesoramiento en estos temas".

El consejero municipal ha criticado que el "tripartito vuelve a utilizar al interventor para sus fines políticos y piden un informe de parte del 010 sin conocimiento del Gobierno y del servicio responsable y sin ser una

competencia del interventor, que reconoce que los informes jurídicos de un contrato competen a la asesoría jurídica".

Ha recordado que el anterior Gobierno local, del PSOE, licitó este contrato por 100.000 euros más, "sin mejoras ni en las condiciones laborales de las trabajadoras, ni del servicio".

El pliego de condiciones se elaboró al final de la legislatura y la apertura de plicas estaba fijada para el 28 de junio de 2015, pero se paralizó porque "el objetivo era la municipalización y en ese sentido hemos trabajado y ahora está en los tribunales", ha sintetizado Cubero.

A su parecer, el tripartito "debe dejarse de milongas y responder a la pregunta de quién colabora con la CEOE y quién filtra los informes a la patronal para que recurra a los tribunales".

También ha indicado que, tras este informe, la situación del 010 "sigue igual, judicializado, y una jueza obliga a que se siga prestando el servicio". Alberto Cubero ha apuntado que "la situación de indefinición está supeditada a los tribunales".

