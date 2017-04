Rivera pide a Rajoy que "dé la cara", deje de "proteger" al presidente de Murcia y se anuncie hoy su dimisión

"Pido a Mariano Rajoy que actúe, que cumpla su palabra" y que Pedro Antonio Sánchez "se marche" o bien "se convoquen elecciones para salir de esta crisis institucional", ha declarado en un desayuno informativo de Europa Press.

Rivera ha afirmado que el presidente del Gobierno y del PP "no puede seguir escondiéndose", sino que "tiene que dar la cara", porque si no soluciona esta crisis, es "responsable" de ella. Aunque cree que Rajoy "siempre protege a los imputados en vez de echarles", ha afirmado estar convencido de que al final Sánchez dimitirá "porque donde hay patrón no manda marinero".

En este sentido, ha dicho que lo que espera es que tras la reunión de la Junta Directiva Regional del PP, el presidente murciano "anuncie su dimisión" y "se acabe ya esta historia".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

