Podemos aprueba el documento de apoyo a la moción de censura

Tras celebrarse el Consejo Ciudadano Autonómico, máximo órgano de representación de Podemos en la Región de Murcia, Antonio Urbina, secretario de organización ha informado que "el resultado ha sido un amplio apoyo al documento que se ha estado negociando con el PSOE Regional las dos últimas semanas, por lo que existe un mandato claro del Consejo Ciudadano de Podemos para apoyar la moción de censura".

En este sentido, Urralburu ha explicado que Podemos Región de Murcia "va a trabajar en todas las vías posibles para echar del gobierno ya no sólo a Pedro Antonio Sánchez, sino a todo el PP, porque ya no nos vale la dimisión del presidente. Ahora toca que el partido de los corruptos pase a la oposición y para ello, haremos lo que sea necesario".

Urralburu ha recordado a Ciudadanos que si el jueves no sale adelante la moción de censura "serán los únicos culpables de que en la Región no se produzca la necesaria regeneración, independientemente de la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, eso ya no nos vale".

Por ello, el secretario general de Podemos Región de Murcia ha insistido en que "debe salir adelante la moción de censura este jueves. Es la mejor garantía para caminar lejos del Partido Popular".

