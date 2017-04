La prohibición de aparcar en el carril-bus por las noches enfrenta al PSPV y Compromís en València

La prohibición de aparcar en el carril-bus por donde circulan las líneas nocturnas de la EMT a partir del próximo 10 de abril ha provocado un nuevo rifirrafe entre los socios mayoritarios del Gobierno local de València. La teniente de alcalde y responsable del área económica, Sandra Gómez, del PSPV, ha pedido al alcalde, Joan Ribó, de Compromís, "que se siente y debata" la medida antes de que llegue a la Junta de Gobierno y que no la aplique hasta que no exista un consenso.

Fuentes del PSPV consultadas por 20minutos argumentan que están de acuerdo "con el fondo de la medida", ya que los miembros del Gobierno tripartito de izquierdas comparten objetivos en materia de movilidad sostenible, pero denuncian las formas con las que el edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, también de Compromís, anunció la medida a finales de la pasada semana. De hecho, desde la formación socialista consideran que "sigue siendo solo un anuncio" y afirman no sentirse "concernidos" porque "hay mucho que debatir aún".

Según estas mismas fuentes, la decisión de Grezzi implica a otros servicios del Ayuntamiento, como el área económica o la Policía Local, encargada de multar y, en su caso de distribuir sus efectivos por los distritos. Sin embargo, aseguran que los agentes "en ningún caso van a dejar de multar" si la medida se hace efectiva tras aprobarse en Junta de Gobierno. Además, sostienen que solo conocían la voluntad de Grezzi sobre este asunto "como declaración de intenciones, pero no teníamos conocimiento del anuncio oficial y de la fecha del 10 de abril".

En cambio, desde el Grupo Municipal de Compromís manifestaron que la medida "se ha comunicado en el seno del Gobierno municipal. De hecho, emanó de la Mesa de la Movilidad, donde había un amplio consenso de los participantes, que desean precisamente garantizar la accesibilidad universal al bus y el servicio nocturno de transporte público. Se ha hablado en la reunión de coordinación de los portavoces del equipo de gobierno y en la Junta de Gobierno Local de la semana pasada, y también estamos dispuestos a abordarla en la próxima".

En esta línea, según añaden estas mismas fuentes, "si hace falta más debate, no habrá ningún problema en tenerlo". Desde el grupo mayoritario del Gobierno Local aseguran que esta no es una medida aislada, sino "una asignatura pendiente" enmarcada en el plan de movilidad sostenible. Además, sostienen que se podrá seguir aparcando en las calles por las que no circula el bus nocturno al tiempo que se preguntan por qué València tiene que ser una excepción en la circulación nocturna por el carril-bus.

Contestación política y social

El anuncio de la prohibición de aparcar por las noches en el carril-bus ha sido criticado por entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos o la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu). Los grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, también lo han hecho, mientras el PSPV y València en Comú discrepan por las formas.

Rifirrafes entre los socios de Gobierno

Este no es el primer encontronazo entre los dos principales socios de Gobierno. La primera fase de la modificación de líneas de la EMT, la peatonalización del entorno del Mercado Central, la aprobación de aspectos del IBI relacionados con el comercio y, más recientemente, los conciertos junto a la falla municipal sin contar con el departamento de Protección Ciudadana (en manos del PSPV) han sido los más sonados. Desde la marcha del anterior portavoz socialista, Joan Calabiug, al Consell, Sandra Gómez ha tratado de ganar visibilidad ante Ribó y los ediles de Compromís, si bien ambos han manifestado en más de una ocasión que mantienen una buena relación personal y la comunicación es fluida.

