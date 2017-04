Golpe al Sermas: un médico gana en los tribunales su derecho a cobrar el descanso no disfrutado

Reconocen los propios abogados que los contenciosos administrativos han descendido desde la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es decir, los conflictos con la Administración que acaban judicializados son menos, salvo en un área clave para la ciudadanía: la Sanidad pública.

El último litigio puede salirle muy caro al Ejecutivo madrileño, sobre todo después de que un médico especialista veterano (con plaza fija en el Servicio Madrileño de Salud, SERMAS) haya ganado en los tribunales a la Consejería de Sanidad. Un ejemplo que podrían seguir los 10.000 médicos especialistas que ejercen en centros públicos de la región y de los que alrededor del 70% realizan guardias.

Y es que la sentencia que acaba de ganar el letrado Rafael Ariño, del bufete Ariño y Villar Asociados (contra la que aún cabe recurso) hace referencia directa al sistema de guardias de los médicos madrileños.

Como en el caso de todos los trabajadores, explica el abogado, los médicos tienen derecho a un descanso reglado por ley de 12 horas entre jornadas laborales y de un descanso consecutivo semanal de 36 horas. Hasta aquí todo normal de no ser por el problema del régimen especial de las guardias que realizan los facultativos.

La modificación legislativa realizada por la Comunidad de Madrid hace cuatro años (coincidiendo con el estallido de la crisis y la política máxima de recortes) estipula que si un médico sale de guardia en fin de semana (principalmente a lo largo del sábado) descansará solo 24 horas consecutivas y no las 36 estipuladas por ley. Es decir, se le hurtan a priori 12 horas de descanso vital.

El problema no tendría mayor importancia, sigue explicando el abogado del médico demandante, si la Consejería de Sanidad respetara la directiva europea que contempla la especificidad de las guardias. "Si por razones del servicio médico no se pueden descansar 36 horas, no pasa nada. La semana siguiente se descansarán 72 horas seguidas", establece la normativa europea. Pero a pesar de poder acogerse a esta solución de último recurso, Sanidad tampoco lo hizo. Lo que en la práctica significa escatimar a los médicos salidos de guardia en fin de semana 12 horas de su descanso.

Pacientes en riesgo

El problema, matiza Rafael Ariño, es que "esto no solo afecta a los médicos, sino que nos afecta a todos", aclara. "El descanso está hecho en beneficio del médico, pero también del paciente", reflexiona el letrado. Y añade: "No es lo mismo que te atienda un médico descansado que uno que está agotado".

Una opinión que comparte la presidenta de la asociación privada El Defensor del Paciente, Carmen Flores, quien no limita el problema de las guardias y las libranzas solo a Madrid, sino que lo extiende al resto de Comunidades: "Está pasando en todas partes. Nos han llamado médicos de Andalucía y también de Cataluña", explica.

No pueden ni deben tener esas jornadas, va contra su salud y la nuestra

A su juicio, "es urgente regular y entrar en los horarios de los médicos y del personal sanitario en general. No pueden ni deben tener esas jornadas maratonianas que van en contra de su propia salud y de la nuestra", explica.

Por este motivo, la asociación que preside ya ha puesto el asunto en manos de la ministra de Sanidad, a la que han pedido que media con las CC AA para solucionar el problema: "Peligra la vida de las personas. Cómo van a estar en condiciones de atender una urgencia o entrar en un quirófano si no están descansados", recalca Flores, que vincula esto a la "cantidad de errores que está habiendo [negligencias médicas]".

Solución salomónica

No es la primera vez que los médicos especialistas elevan a los tribunales sus problemas con las guardias y las jornadas interminables, tanto en Madrid como en otras CC AA.

Pero sí la primera sentencia que (ante los incumplimientos reiterados de las administraciones afectadas) ha decidido condenarlas a indemnizar económicamente a los demandantes perjudicados.

En el caso del médico madrileño que ha ganado el pulso al Sermas, según explica su abogado, el fallo judicial establece que sea indemnizado por cada hora de descanso legítimo no disfrutada. Y que se le indemnice a razón del precio de la hora de guardia (alrededor de 21 euros). Es decir, unos 260 euros por cada 12 horas o cada jornada de descanso no disfrutada.

Según el abogado que ha ganado la sentencia, al tratarse de una norma que lleva 4 años en vigor en la región, el montante anual a satisfacer a su cliente se eleva a entre 6.000 y 7.000 euros.

Si todos los médicos especialistas de la región que se encuentran en la misma situación, es decir, hacen guardias (el 70% de 10.000) acudieran a los tribunales para exigirlo, el Sermas tendría que desembolsar alrededor de 36 millones de euros.

