El Resurrection Fest completa su cartel e incorpora a Estrella Galicia como patrocinador principal

Este lunes ha tenido lugar en la Cervecería Estrella Galicia de A Coruña la presentación oficial del Resurrection Fest 2017, que ha desvelado su cartel completo para el festival que tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 en la localidad lucense de Viveiro.

En la edición de este año, Estrella Galicia se incorpora como patrocinador oficial del festival durante los próximos tres años. El director de Marketing de la cervecera, Santiago Miguélez, ha destacado que la colaboración con el Resurrection Fest se lleva produciendo "durante muchos años", por lo que ha celebrado el "paso adelante" dado en la edición de 2017.

Sobre el reparto por días, destacan las actuaciones de Anthrax, Dropkick Murphys, Airbourne y Suicidal Tendencies el 6 de julio; Ramsstein, Enter Shikari, Architects y Annihilator el viernes 7 y Rancid, Sabaton, Mastodon y Arch Enemy el sábado 8 de julio.

Un total de 100 bandas actuarán en los cuatro escenarios del festival, incluyendo la incorporación de We Ride a la fiesta de presentación y Kitai como banda Yamaha.

A su vez, completarán el cartel las tres after-party finales: Display of Power (tributo a Pantera), Bulls On Parade (tributo a Rage Against The Machine) y WTF? Party, a falta de confirmar las tres bandas ganadoras del band contest, que se darán a conocer en las próximas semanas.

"Esta edición supone un paso más después de que el año pasado colgásemos por primera vez el cartel de 'Tickets Agotados'. Queremos hacer una experiencia más grande y por ello contamos este año con el concierto único en la península de Rammstein", ha explicado el director del festival, Iván Méndez.

Por último, las entradas para jueves y sábado estarán este martes a las 12:00 a la venta en la web del festival por 69 euros más gastos, con las últimas entradas para el viernes aún a la venta.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.