El PP tacha de "especulación razonada" la exposición del juez Velasco e insiste en el apoyo "unánime" al presidente

El PP ha tachado de "especulación razonada" la exposición del juez Velasco y asegura, que tal como indicó la Fiscalía, no hay razón para elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM). Así ha insistido en que "ni se firmó ni se contrató ni se pagó nada".

Tras advertir que la situación del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, "no ha cambiado", el portavoz del PP en Murcia, Víctor Martínez, ha señalado que la exposición del juez magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, "no aporta nada nuevo que no supiéramos hace meses".

Acompañado de la secretaria general del PP, Maruja Pelegrín, el coordinador general, Fernando López Miras, y la vicesecretaria de Sectorial, María Robles, el 'popular' ha asegurado que el apoyo al presidente es "unánime" desde el PP a nivel "nacional, regional como municipal".

Por lo que ha apelado a Ciudadanos, una vez más y a tres días del debate de la moción de censura, presentada por el PSOE, contra Pedro Antonio Sánchez, a que "no se precipite y se convierta en justiciero", convirtiendo en presidente a Rafael González Tovar, "a quien nadie quiere".

