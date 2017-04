La valedora pide "respeto" y reprocha de nuevo al Ayuntamiento de Santiago el problema "no resuelto" de los sintecho

Valedora do Pobo con Miguel Santalices (EUROPA PRESS)

La valedora do Pobo, Milagros Otero, ha pedido este lunes, durante la presentación parlamentaria de su informe anual, "respeto" para la institución, al tiempo que ha reprochado de nuevo al Ayuntamiento de Santiago el problema de los sin techo, que "aún no está resuelto".

Así ha respondido la responsable del Valedor do Pobo al grupo de En Marea, que ha sacado a colación la polémica existente entre la institución y el Ayuntamiento de Santiago, incrementada después de que, en la presentación oficial de este documento, Milagros Otero destacase las quejas por la situación de los sin techo en Compostela a pesar de que numéricamente son inferiores a las de otros departamentos e instituciones.

"Yo no hago polémicas, nunca, ni hago polémicas públicas ni respondo cuando se intenta hacer polémicas", ha dicho Milagros Otero que, no obstante, ha retomado el tema para subrayar que el caso de los sin techo "no tiene dos quejas" -las que figuran en el informe anual y que "son colectivas"-, sino "muchísimas". "Los ciudadanos de Santiago hablan conmigo todos los días de eso", ha apostillado la valedora, que ha dicho que recibe quejas ciudadanas sobre esta cuestión "cuando camina por la calle" o está "en una cafetería".

Frente a esta situación, ha dicho, "el alcalde de Santiago -Martiño Noriega- está en su derecho de no aceptar la recomendación" del Valedor, aunque ha hecho hincapié también en el derecho de la institución y de ella misma de "preocuparse" por esta cuestión, que "no está resuelta".

Durante su intervención, Milagros Otero ha hecho reiteradas referencias a su "preocupación" por esta situación en lo relacionado con los "derechos de las personas" y evitando hacer "rákings de alcaldes".

Para ejemplificarlo, se ha referido a casos concretos de indigentes de Santiago, de los que ha mencionado la situación de una mujer víctima de "violencia de género", el ingreso de otra de las personas en esta situación o incluso el fallecimiento de uno de ellos. "Eso es lo que a mi me preocupa, no que el alcalde no haya aceptado la recomendación", ha sentenciado.

CONSERVAR "LAS FORMAS"

A continuación, y en referencia a las críticas del alcalde tras la presentación del informe, Otero ha apostado por "conservar unas ciertas formas de respeto hacia las instituciones". "Cada uno hace como prefiere, pero yo nunca, nunca, le he faltado al respeto a ninguna persona, ni al alcalde de Santiago de Santiago ni a ningún otro", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado a En Marea que "no es cierto" que su actitud sea "complaciente". "No soy complaciente, o soy complaciente con todos, es mi forma de vida, huyo de las discordias", ha explicado Milagros Otero, tras lo que ha indicado que en todo el informe hay "recomendaciones sobre cosas que no funcionan bien".

QUEJAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Tras la intervención de la valedora para presentar su informe, el diputado socialista Raúl Fernández ha hecho hincapié en algunos datos de este documento, como es el importante aumento de las quejas recibidas y el volumen de quejas del ámbito de la sanidad, el empleo público o la educación, lo que ha atribuido, al igual que En Marea, a la mala actuación de la Xunta.

No obstante, la valedora ha asegurado que este volumen de quejas "no significa necesariamente que -sanidad y educación- sean los ámbitos que funcionan peor", sino que "son problemas que afectan a los ciudadanos constantemente".

En este sentido, ha apuntado que "cuestiones importantísimas" como la plaga de la patata o las cuotas de pesca "no afectan a un número muy grande de personas", mientras que "todos" deben usar sanidad y educación, lo que motiva que "se reciban más quejas" de estos servicios. "¿Deberían funcionar mejor?, por supuesto", ha dicho, no obstante, Milagros Otero.

Del mismo modo, se ha referido a la crítica realizada por los socialistas sobre la brecha entre urbano y rural en lo relativo al Valedor do Pobo, dado que "el 99,9% de las reclamaciones presentadas a esta institución vienen de las ciudades".

Otero ha reconocido que esta situación es un "problema" para la institución y ha apostado por "darla a conocer en el rural". "Tenemos pensado intensificar las visitas al rural para dar a conocer la institución", ha apostillado la valedora, que ha considerado que lo deseable sería "ir por lo menos a un lugar al mes".

EN MAREA PIDE SU DESTITUCIÓN

En relación a la valedora, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha pedido este lunes su "destitución" por hacer "una evidente dejación de funciones" y por "complacencia" y "diferencia de trato" ante distintas situaciones "en función de quien gobierne cada administración".

Así, Villares ha calificado de "demenciales" buena parte de las conclusiones del informe, en cuestiones como la pobreza energética, con '700.000 personas en riesgo de exclusión social" y con "las medidas de la Xunta que solo llegan a 900 hogares", mientras que "el resto de los fondos se destinan a iluminar la Cidade da Cultura".

En relación a la Risga, denuncia Villares, "reconoce que no se otorgan más ayudas porque está sin desarrollar la ley, obviando la competencia de la Xunta en este ámbito".

En la misma línea, el portavoz parlamentario de En Marea ha asegurado que "una prueba de la actitud partidista y parcial" de Milagros Otero es "la mención expresa en el acto de presentación del informe a los problemas de las personas sin techo en el Ayuntamiento de Santiago, del que solo constan dos denuncias, obviando las 11.238 quejas por el traslado del personal del 061 y 112 a A Estrada".

"Este no es un informe del pueblo, es un informe del gabinete de comunicación del Partido Popular, y, por tanto, la representante de una institución al servicio del PP podría formar parte de este partido, pero no puede ser valedora", ha resumido, tras lo que ha pedido su destitución.

Frente a esta petición, el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, ha asegurado que no existe "ningún motivo" para la destitución de la Valedora, que está "haciendo sus labores de forma adecuada". "De hecho, el incremento de personas que acuden a esa institución demuestra que entienden que da respuesta a los problemas que se les pueden presentar en sus relaciones con las administraciones públicas de Galicia", ha resumido.

Por su parte, el diputado del BNG Xosé Luís Rivas, Mini, se ha mostrado "sorprendido" por esta petición, tras lo que ha considerado que el informe de la valedora es "demoledor para el Gobierno", ya que incide en problemas ya señalados por el BNG y que afectan a "los sectores más desfavorecidos" de la sociedad.

