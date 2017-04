EcoZine convierte a la capital aragonesa en una ciudad comprometida con el medio ambiente

EcoZine se ha presentado este lunes en Madrid en una acto en el que han participado el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés; el director del Festival EcoZine, Pedro Piñeiro; el embajador de la IX edición de EcoZine, Javier Espada; y la programadora del Festival Ecozine, Yolanda Aguas.

Afianzado como festival de cine medioambiental de referencia en el sur europeo, EcoZine, que se celebrará en Zaragoza del 3 al 21 de mayo de 2017, tiene por finalidad divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales de temática ambiental, además de promover actividades paralelas relacionadas con los audiovisuales y el Medio Ambiente.

El festival, que EcoZine es miembro de la Green Film Network, red que reúne a los principales festivales de cine medioambiental de todo el mundo, ha recordado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

El director, guionista y productor de cine catalán Pere Portabella será el embajador del EcoZine en esta X edición del festival. Protagonizará el próximo 4 de mayo el estreno en Zaragoza del documental 'In the Same boat', de la productora del cineasta Films59 y dirigida por Rudy Gnutti. El estreno tendrá lugar en el Centro de Historias de Zaragoza, dentro del acto de inauguración de la X edición del Festival.

PREMIOS

La Sección Competitiva de EcoZine concederá 5 premios cinematográficos en su X edición, a las categorías de Largometraje documental internacional y nacional, cortometraje documental, de ficción y de animación.

Además, se otorgará un sexto premio votado entre 1.700 jóvenes de 25 centros escolares de Zaragoza. Ecozine cuenta con 9 secciones: Premiêre, Cine y Agua, En Familia, Jóvenes, La Butaca Verde (sección infantil), Otras Perspectivas, CooperART y Enfocados. Este año, esta sección del Festival está dedicada a Migraciones, con films sobre Grecia, Turquía, Jordania y Siria, entre otros países del mediterráneo sur.

Un año más, el Festival otorgará el Premio EcoZine al compromiso con el Medio Ambiente, concedido en las últimas ediciones a la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, -concedido a título póstumo en la última edición y recogido por su hija, Berta Zúñiga, la plataforma de periodismo ambiental EFE Verde o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

A lo largo de sus nueve ediciones, EcoZine ha recibido más de 3.000 películas y proyectado 685 films procedentes de más de 100 países diferentes y con la presencia de más de 300 invitados. En esta edición se han recibido más de 2.500 producciones para todas las sección, de las que se han seleccionado para su proyección en Zaragoza más de un centenar de films.

Paralelamente a la proyección de los films, el Festival acogerá más de 15 actividades dedicadas a diferentes temáticas medioambientales: agua y otros recursos naturales, género y medio ambiente, y desequilibrios socio-ambientales.

