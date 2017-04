CCOO de CyL critica que nuevamente el sistema digital del Ministerio de Justicia se ha "petado"

Así, entre las 08.30 horas y este mediodía, aproximadamente, el sistema informático de Justicia se "ha caído" y ha impedido trabajar a los funcionarios. Ningún trabajador de la Administración de Justicia en todo el ámbito nacional del Ministerio ha podido ni siquiera encender el ordenador de trabajo, al producirse de nuevo un fallo de todo el sistema informático que vuelve a estar no operativo.

"La semana pasada, y la pasada* también tuvieron varios apagones en días alternos, en los cuales el funcionario o bien se queda sin trabajar una hora o varias o se ralentiza el sistema de tal manera que resulta imposible hacerlo de forma continua", critica CCOO, que, a través de un comunicado recogido por Europa Press, lamenta que esta mañana se ha "echado para casa" a muchos ciudadanos que se encontraban en los juzgados con el fin de practicar diligencias judiciales.

"Unos de mejor gana, y otros de peor, han tenido que asumir y padecer dicho problema, lo que a este sindicato le parece una vergüenza. Ni es la primera vez ni será la última por desgracia. Todos los días hay miles de incidencias, señalan nuestros compañeros del Sector de Justicia".

El Ministerio de Justicia, para darse por enterado de todos estos fallos, pide que el funcionario se lo comunique al Centro de Atención Automatizado (CAU), en el que trabajan cinco personas para atender las reclamaciones de todo el ámbito Ministerio en el Estado, "por lo que el funcionario se puede tirar media mañana llamando por teléfono a dicho centro para darle la incidencia, una incidencia que es general y no individual el 95% de las veces, pero que el Ministerio obliga a darla para dar veracidad a las quejas de los funcionarios".

La explicación esta vez del Ministerio ha sido "que estaba caída la maquina que se encarga de autenticar a los usuarios. Es decir que las aplicaciones (Minerva, Lexnet*) funcionan, pero no se puede llegar acceder a ellas".

Desde CCOO de Castilla y León se vuelve a reiterar que a los trabajadores les resulta imposible realizar su trabajo a diario. "Ya no quieren más explicaciones, si no soluciones para un problema que ya dura demasiado y que no solo afecta a los profesionales de la Justicia, también a la ciudadanía", concluye.

