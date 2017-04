La Vicepresidencia del Gobierno rechazó reunirse con el alcalde de Santiago, que pide "no dramatizar" el asunto

El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, ha asegurado que solicitó acompañar y reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su visita a la capital gallega de este lunes. Sin embargo, Vicepresidencia rechazó la petición porque el viaje a la ciudad se enmarca "dentro de las relaciones" con la Xunta de Galicia.

Con todo, en declaraciones a los medios en la mañana de este lunes, el regidor compostelano ha pedido "no dramatizar" el asunto porque el ayuntamiento realizó la solicitud "por protocolo y cortesía" luego de tener constancia "a través de los medios" de la visita de Sáenz de Santamaría a Santiago.

Este lunes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se encuentra en Santiago de Compostela, donde ha sido recibida por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el que, luego de mantener una reunión, ha visitado las obras de la Catedral.

"Enviamos un escrito mostrando la disponibilidad tanto para acompañar en la visita como para realizar un encuentro. Lo que se nos dijo es que la visita estaba enmarcada dentro del ámbito de las relaciones con la Administración autonómica y, por lo tanto, no ha lugar", ha indicado Noriega.

El primer edil compostelano ha reiterado que "no hay que dramatizar" que Vicepresidencia no atendiese la petición para acompañar a Sáenz de Santamaría, si bien ha confesado que "es cierto que en otro tipo de visitas de jefaturas de estados o de cuerpos diplomáticos" la administración local "siempre entra" en el "protocolo de contactos". "No fue así. Que sean otros los que den la explicación", ha apostillado.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

A preguntas de los medios, Martiño Noriega ha confesado que "todavía" no ha podido consultar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado viernes.

Así, ha manifestado que espera que "la situación política en el Estado no repercuta" en las infraestructuras "comprometidas con la ciudad", como la estación intermodal, obras en la red viaria y la construcción de la nueva depuradora, principalmente.

"Espero que lo que tiene que ver con los contactos políticos a nivel Estado no repercutan en la capital del país y sus necesidades", ha reiterado el regidor compostelano, que ha participado este lunes en la tradicional puja de la Festa da Uña del barrio de San Lázaro.

