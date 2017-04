Las multas de los radares de Tráfico bajan hasta un 63% en un año en la región

Las multas de velocidad que los radares fijos impusieron a los conductores en las carreteras madrileñas el año pasado sufrieron una destacada disminución. Hasta un 63% menos de sanciones cometidas en la Comunidad tramitó la Dirección General de Tráfico (DGT), que gestionó en 2016 un total de 118.959 infracciones por rebasar los límites de velocidad establecidos frente a las 326.576 de 2015, la mayoría en autopistas y autovías, según datos oficiales de este organismo recopilados en un informe por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Para entender esta bajada tan notable, los conductores señalan a la falta de actividad parcial o total de algunos cinemómetros por problemas en su funcionamiento."Lo que ha ocurrido es que muchos radares no han estado operativo durante los meses del año porque han tenido problemas de funcionamiento", asegura Mario Arnaldo, presidente de AEA. En 2016 en la Comunidad de Madrid estuvieron activos 22 radares fijos de la DGT; el año anterior el número ascendió a 28. Esto significa que hasta seis dispositivos no multaron el año pasado por no estar operativos.

Tráfico relaciona el decrecimiento de las multas en mayor medida con la puesta en marcha de la iniciativa Arnaldo pone como ejemplo el radar del kilómetro 18,2 de la A-6, que en 2015 figuraba como el más activo de España, con 68.616 denuncias, y que en 2016 no registró actividad. Se trata de un tramo con un dispositivo multicarril en el que los vehículos van circulando a 120km/h y de repente se ven obligados a reducir su marcha a 90.

"Pasar del infinito a la nada constituye un verdadero enigma que debería ser explicado por los responsables de la DGT, ya que sobre el radar más multón de España teníamos serías dudas acerca de su correcto funcionamiento al averiguar que el Centro Español de Metrología había anulado su certificado de conformidad con el modelo basada en la verificación del producto", sentencia. Las multas por sobrepasar los límites de velocidad oscilan entre los 100 y 600 euros y conllevan la retirada de entre dos y seis puntos del carné de conducir.

Desde la DGT reconocen que algunos dispositivos no han tenido actividad en determinados momentos "debido a labores de mantenimiento" y añaden que en ocasiones estos radares cambian de ubicación, aunque no precisa si es el caso. Tráfico relaciona el decrecimiento de las multas en mayor medida con la puesta en marcha de la iniciativa Tolerancia 7. Se trata de una medida que amplía el umbral para ser multado en 7km/h si la velocidad establecida en la vía es inferior a 100 km/h. En el caso de que la velocidad establecida sea superior (110-120 km/h como máximo), la extensión será del 7%. En decir, en una carretera limitada a 90km/h el radar se activará al circular a 98 km/h.

Los radares más activos están Andalucía

Los 334 radares fijos de la DGT captaron el pasado año 1.712.512 infracciones por exceso de velocidad. La mayoría se produjeron en autopistas libres y autovías (1.173.308 denuncias). En las autopistas de peaje se formularon 63.931 denuncias. El documento revela que los radares fijos que más denuncias contabilizaron fueron los de Andalucía (459.836), Castilla y León (230.171) y Castilla-La Mancha (196.400). Por el contrario, los de Canarias (5.193), Asturias (13.805) y La Rioja (14.621) fueron los menos activos.



