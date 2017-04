Freixanes apela a la unidad en la RAG y achaca la división a "cuestiones personales de personas muy concretas"

En una entrevista de la Radio Galega, Victor Freixanes ha rechazado las críticas del sector crítico y ha asegurado que negoció con ellos para tratar de integrarlos en su equipo, pero marcando como línea roja la incorporación de dos mujeres a la directiva. "En la Academia hay que plantearse en serio, en la sociedad en general hay que plantearse muy en serio el tema de la mujer", ha subrayado.

En esta misma línea, ha defendido que, "simbólicamente", es "muy importante tener a las mujeres ahí". "Se da la casualidad de que es de lo más vivo que tenemos en la Academia, de lo más activo y de lo más renovador las dos personas que vienen en esa candidatura, que son Marilar Aleixandre y Fina Casalderrey", ha asegurado, justo antes de remarcar que ambas "no estuvieron en conflictos anteriores".

Asimismo, ha reconocido que le hubiera gustado que los críticos -nueve académicos se ausentaron esta semana del plenario, de los que tres excusaron su asistencia- estuvieran en la votación, aunque fuera para oponerse a su nombramiento.

En todo caso, Freixanes circunscribe la división en la Academia a "cuestiones personales de personas muy concretas" que, en su opinión, no han superado viejas heridas. Y aunque no ha sido posible esta vez llegar a un acuerdo, ha afirmado que no pierde la esperanza de conseguir la unidad de acción de todos en el trabajo diario de la institución.

"EXTRAORDINARIO TRABAJO" DEL ANTERIOR EQUIPO

El nuevo presidente de la RAG califica su candidatura de "continuista" porque entiende que el equipo anterior hizo un "extraordinario trabajo".

Asimismo, ha demandado a la sociedad civil una "mayor implicación" con la Academia y ha apostado por la colaboración de empresas personales en el desarrollo de proyectos de la RAG, a semejanza de lo que ya pasa en otras instituciones de esta naturaleza: "¿Por qué no podemos trabajar como trabajamos en la universidad o en la empresa, llegando a acuerdos con empresas para desarrollar proyectos? ¿Por qué las empresas gallegas o estamentos financieros no pueden apoyar económicamente para desarrollar proyectos?".

A diferencia de la opinión expresada por Méndez Ferrín, el nuevo presidente de la RAG entiende que la institución no corre riesgo, pero sí reconoce que necesita más recursos. Sin renunciar a solicitar más fondos públicos, ha explicado que en el País Vasco y Cataluña, con la misma asignación del Gobierno Central que Galicia, consiguen más dinero porque, desde la sociedad civil, hay "empresas e instituciones personales que apoyan a las academias y las financian".

