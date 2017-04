Bernabé: "Los votantes de Cs no van a perdonar a su partido que haga presidente a Tovar"

Bernabé ha pedido a la formación naranja que "vuelva a la cordura", "Ciudadanos ganaría en credibilidad y daría un paso muy importante como partido serio si apostara por la estabilidad y la Justicia".

El responsable de Acción Política del PPRM ha añadido que los murcianos "no quieren ir a unas elecciones" y considera "una contradicción, que Ciudadanos diga que no quiere unos nuevos comicios en España y sin embargo obligue a votar a los murcianos, si las elecciones son malas para España no puede ser buenas para la Región de Murcia".

Asimismo, ha añadido que "hay que ser coherentes y no mantener un doble discurso en función de los intereses políticos en cada comunidad autónoma".

Bernabé ha expresado su temor a que el pacto entre PSOE y Ciudadanos "sea un acuerdo encubierto con condiciones que han ocultado a la sociedad murciana", y les ha exigido a ambas formaciones que "digan la verdad y pongan luz y taquígrafos a sus negociaciones".

"Sabemos que la ambición sin límites de Tovar es un gran riesgo para la Región porque está dispuesto a hacer lo que sea y con quien sea para ser presidente", ha dicho Bernabé, quien ha añadido que a la encuesta del PSOE, conocida hoy, se le ha olvidado hacer una pregunta y es "si los murcianos quieren como presidente a González Tovar. No han hecho esa pregunta porque los socialistas tienen clara la respuesta que sería por abrumadora mayoría el NO".

"La Región de Murcia está a tiempo de volver al período de estabilidad que la sintonía entre el PP y Ciudadanos le ha aportado en el último año y medio", ha afirmado el vicesecretario de Acción Política del Partido Popular y le ha pedido al portavoz parlamentario del partido naranja que "sea justo y responsable".

Consulta aquí más noticias de Murcia.