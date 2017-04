El director de cine Fernando Trueba, premiado con la 'Siñal d'Onor a Espiello'

Unas 300 personas han asistido al homenaje y a la entrega de premios Espiello 2017. Una distendida charla, conducida por Luis Alegre y en la que, además de Trueba, han participado Antonio Resines y Carlos Boyero, ha amenizado al público con divertidas anécdotas de sus inicios en el mundo del cine.

Trueba ha agradecido el galardón y, aunque no abundan los títulos etnográficos en su filmografía, a excepción, tal y como ha reconocido, 'Mientras el cuerpo aguante', y una serie que produjo pero no dirigió, titulada 'Los Magos de la tierra', ha manifestado que "todo el cine es etnográfico. Cualquier película acaba convirtiéndose en un documento de la gente o de la época y yo no me siento lejos de ese cine".

Ha afirmado encontrarse a gusto en este festival. "Es un sitio precioso. Me quedaría a vivir pero me acabaríais echando". La 'Siñal d'Onor' le ha sido entrega por el presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo, y por la diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Berta Fernández. Además, asistieron los directores generales del Gobierno de Aragón Ignacio López Escuín y Joaquín Palacín, así como el gerente de Turismo de Aragón, Jorge Marqueta, los alcaldes de Boltaña y Aínsa, José María Giménez y Enrique Pueyo, entre otras autoridades.

Antonio Resines y Carlos Boyero han elogiado la figura y la carrera de su amigo y compañero, el director de cine Fernando Trueba. Resines ha resaltado de Trueba "su talento, su discreción, su sentido común y su criterio. Es un gran director, una persona muy discreta".

Consulta aquí más noticias de Huesca.