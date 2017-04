El presidente de Aragón asegura que el nuevo plan de depuración "no tendrá nada que ver con el sistema anterior"

En declaraciones a los medios de comunicación tras el Comité Federal que el PSOE ha celebrado este sábado en Madrid, ha opinado que "ningún grupo parlamentario" va a negar su apoyo a la constitución de una comisión de investigación en las Cortes autonómicas que analice el plan de saneamiento y depuración de aguas en Aragón.

Lambán se ha mostrado convencido de que en la depuración de aguas de la Comunidad no ha habido irregularidades legales, sólo ha considerado que el modelo de las concesiones "no funcionaba y había que cambiarlo". De esta forma, ha explicado que, al llegar al Gobierno, paralizó los procesos de licitación que estaban en marcha, en concreto, dos referidos a dos zonas de la provincia de Teruel, por un valor de 90 millones de euros.

"Poco después, decidimos suprimir el Instituto Aragonés del Agua y convertirlo en una Dirección General, entendíamos que a través de una dirección general la vigilancia y el control sobre la gestión y la transparencia van a estar mucho mejor garantizadas", ha agregado.

Así, ha evidenciado que el Instituto Aragonés del Agua está "próximo a extinguirse, a convertirse en una dirección general". En este contexto, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico no tardará mucho en adoptar las decisiones correspondientes para afrontar la puesta en funcionamiento de las depuradoras que todavía no están construidas. "Lo único que les puedo decir es que, desde luego, no tendrá nada que ver con el sistema anterior", ha concluido.

