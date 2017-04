El PP teme que Cs esté dispuesto a renunciar a las elecciones a cambio de entregar el Gobierno a González Tovar

a las elecciones que exige a cambio de entregar el Gobierno a González Tovar".

En este sentido, el portavoz 'popular' ha hecho un llamamiento a Ciudadanos y le ha propuesto "ser justos y no ponerle plazos a la Justicia y confiar en ella", como una solución "sencilla" a todo este proceso y

ha aseverado que lo contrario, "no serían soluciones, sino problemas".

Martínez ha vuelto a reiterar que "un Gobierno liderado por González Tovar no es una solución para la Región de Murcia, ni unas elecciones tampoco", y ha exigido a Ciudadanos que no utilice una doble vara de medir "porque lo que no puede ser es que la formación naranja no quiera elecciones para

el resto de España y las exija en Murcia como moneda de cambio para apoyar la moción de censura, que auparía a Tovar siendo el líder menos votado y menos querido en la Región, a la presidencia del Ejecutivo regional".

Asimismo, ha apelado de nuevo a que impere "el sentido común y la Justicia" dentro de la formación política de

Ciudadanos y ha recordado

que "el tripartito está cada vez más cerca de ser una realidad", y con él los murcianos diríamos "adiós a la bajada de impuestos como el de Donaciones y Sucesiones que en la Region se eliminará definitivamente en 2018 tal y como ha prometido el presidente Pedro Antonio Sánchez, a la libertad que hoy tienen los padres a elegir centro educativo".

Martínez ha lamentado que de llevarse a término esta moción de censura y Tovar presidiera el Gobierno regional "el tripartito impedirá que la Región se beneficie de la buena sintonía que existe entre Mariano Rajoy y Pedro Antonio Sánchez que ha permitido a la Región ser líder en creación de empleo y bajada de impuestos".

Consulta aquí más noticias de Murcia.