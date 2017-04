Núñez Feijóo destaca la "grandeza" de Herrera, un "caballero" que debe ser "referente" de Fernández Mañueco

Núñez Feijóo ha intervenido en el XIII cónclave del PP de Castilla y León, una Comunidad a la que se siente unido por sus raíces y que está "llena de ministros". Sin embargo, ha destacado en su intervención que existía una razón que le frenaba para participar en este cónclave 'popular': "No estaba de acuerdo en que Juan Vicente Herrera hiciese el balance de estos últimos años, lo que quería es que Herrera hiciera el discurso del próximo presidente del PP de Castilla y León".

Así, ha destacado la "grandeza" de Herrera a la hora de tomar la decisión de dejar la Presidencia. "Fijaros como están las casas de los partidos vecinos y como está la nuestra, cuanta grandeza hay aquí y cuanta miseria en otros, la grandeza del PP de Castilla y León, de España y de la política se la debemos fundamentalmente a personas como Juan Vicente Herrera".

En este punto ha recordado las numerosas cuestiones que comparten Castilla y León y Galicia como son la preocupación por la demografía, por el sector primario, por el mundo rural, a lo que hay que sumar una forma de enfocar la política común, de forma "útil, sensata y honesta".

Núñez Feijóo se ha preguntado cuántos presidentes han dejado el cargo sin haber perdido nunca. "Herrera, después de más de 20 años, además de ser un político 'in victo', es un caballero, es un activo que no debéis perder", ha aseverado, a lo que ha añadido: "A nivel de personas hay dos tipos, a los que le dejas las llaves de tu casa y a los que no, yo a Herrera le dejo las llaves de mi casa".

El presidente gallego ha asemejado la situación en la que se encuentra ahora Alfonso Fernández Mañueco a la vivida por él cuando sustituyó a Manuel Fraga, un momento en el que "el referente estaba en casa" y que le llevó a plantearse como objetivo "conseguir los resultados de su Gobierno de Fraga".

"Alfonso, tienes un referente en casa, conseguir 16 años de grandes mayorías del PP y los datos económicos y de gestión de Juan Vicente Herrera, no hay más valor que el presidente que mantiene unido a su partido", ha insistido, tras lo que le ha recordado la importancia de apoyar al Gobierno, "no hay Gobierno sin partido pero el partido le debe lealtad al partido".

Por último, Núñez Feijóo ha recordado que Herrera se "corta la coleta" en el partido pero no como presidente del Gobierno de Castilla y León. "Ser presidente del partido es lo más importante para un partido pero te votan los del partido", ha recordado, tras lo que ha insistido en que para ser presidente de la Junta te votan todos los ciudadanos.

Para cerrar su intervención el presidente de la Xunta ha mostrado una fotografía de la última campaña electoral en la que aparecen él y Herrera. "Me has acompañado en todas las campañas siempre que has venido hemos ganado elecciones", ha concluido.

