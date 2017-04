Núñez Feijóo rechaza la política de "egocentrismo" y "demagogia" y defiende el "arte de ser útil"

Núñez Feijóo ha lanzado esta reflexión en el XIII Congreso Regional del PP de Castilla y León, un cónclave en el que ha ensalzado la figura de Juan Vicente Herrera, quien hoy abandona la Presidencia de los 'populares' castellanoleoneses, y ha dado la bienvenida a Alfonso Fernández Mañueco, que asume esta nueva responsabilidad.

"La estabilidad ha vuelto a estar de moda en política", ha reseñado el líder de los 'populares' en Galicia, quien ha recordado que tanto Castilla y León como Galicia han sabido mantener la "bandera de la estabilidad" y de "servicio" a "las gentes del país". "Parecía que los españoles querían una especie de montaña rusa, pasar de la euforia a la decepción, del abismo a la nada y de la frivolidad a la inconsistencia, parecía que votar PP era cosa del pasado y que el futuro iba a consistir en votar a la nada o a la frivolidad", ha reflexionado el líder 'popular' gallego.

En este punto, Núñez Feijóo se ha referido a la Asamblea General de Podemos en la que se habló "mucho" de renovaciones, de Primarias y democracia interna y, sin embargo, en el cónclave de la formación morada Íñigo Errejón, "que en paz descanse", se encaró al "macho alfa" de la política española, en referencia a Pablo Iglesias, y, tras perder, "fue automáticamente designado candidato a la Presidencia de Madrid". "Eso son formas de hacer política, con Primarias", ha ironizado.

Así ha insistido en que el PP es "un gran partido". "Es el partido de las ideas, de los proyectos, lo importante no es no pagar o dejar a deber, no lo importante es lo que hemos hecho", ha concluido.

