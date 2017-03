Torres Mora advierte que "el populismo siempre ha traicionado al pueblo" y lo relaciona con Pedro Sánchez

Ha reconocido que entre el partido de Pablo Iglesias y el candidato socialista existen lenguajes coincidentes y ciertas similitudes tendientes a "dar explicaciones simples de las cosas y tergiversar el significado de las palabras. Cuando se degrada el lenguaje es peligroso, porque se va a un paso más allá".

En este sentido ha apuntado que mientras unos hablan de "pueblo, trama y casta" otros mencionan a "afiliados, IBEX y barones". "Hay una explicación moral de la política, una sustitución de la mala política por la moral, no por la buena política", ha dicho y ha apuntado que "los diputados no son casta ni los dirigentes del PSOE son el aparato, son personas elegidas".

"Lo que ocurre en el PSOE no es muy distinto de lo que ocurre en otros sitios, que tampoco es nuevo. El populismo es como las corbatas anchas y estrechas, que vuelven cada cierto tiempo", ha indicado. Y ha dicho que el populismo que promueve la democracia sin instituciones fomenta "un elitismo invertido, hay un endiosamiento del pueblo que sustituye la tiranía de uno por el de la multitud".

Torres ha apuntado que el futuro de su partido pasa por "recuperar nuestra identidad", que ha identificado claramente con el estado de bienestar y la democracia representativa. No es un sistema perfecto, pero es el mejor que conocemos".

También ha dicho que el PSOE no debe "obedecer sin más, debe plantearse las cosas, no hacer lo que el poder quiere que hagas". Y ha asegurado que "la gente se ha instalado en que tenemos malos resultados electorales por unas razones que no tienen unos datos que lo corroboren". "La razón de lo que está pasando en el PSOE la están dando los que se han ido, porque son los que tienen acceso al discurso", ha añadido.

