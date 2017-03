La flota atunera española celebra decisión de Eroski de alinear su política de compras de atún con la sostenibilidad

La flota atunera española, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), ha celebrado el anuncio hecho por Eroski, dentro de su Política de Pesca Sostenible, en el que se compromete a que todo el atún que utilice para la elaboración en conserva de cualquier marca comercializada en su red de tiendas provenga de flotas sostenibles.

Para OPAGAC, esta decisión supone "un giro de gran relevancia dentro del sector de la distribución española", ya que significa "asegurar la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor, desde el origen hasta el consumidor final".

En ese sentido, el director gerente de OPAGAC, Julio Morón, ha afirmado que este anuncio de Eroski "significa llevar hasta los lineales de las tiendas las buenas prácticas de la flota atunera española, que es reconocida en foros de todo el mundo por su objetivo de instaurar una pesquería de atún sostenible, tanto desde el punto de vista biológico como socio-económico para los países costeros en los que opera y respecto a las condiciones laborales de las tripulaciones, y que se ha convertido en referente de responsabilidad por su impulso a la norma AENOR Atún de Pesca Responsable (APR)".

OPAGAC cree que esta decisión de Eroski "debe servir de punto de inflexión para otros grandes distribuidores de la industria alimentaria española, para que, al igual que la cooperativa vasca, adopten medidas encaminadas a asegurar a sus clientes un consumo de atún enlatado sostenible y respaldado por la normativa internacional y los certificados de garantía, frente al producto proveniente de la pesca pirata".

Igualmente, OPAGAC confía en que iniciativas de este tipo "dignifiquen este producto, muchas veces sometido a guerras de precios y al uso de la lata de atún como reclamo comercial con precios entre un 30% y un 40% por debajo de su coste de producción".

"Sin duda, estas acciones alientan la introducción de producto proveniente de pesca ilegal", ha añadido Morón.

ATÚN DE LA ORP

Eroski ha anunciado que solo aceptará en sus establecimientos atún procedente de países y barcos con bandera de países miembros de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) y que no admitirá atún procesado, elaborado o pescado con barcos cuyos países figuren con tarjeta amarilla en la lista de la Unión Europea por incumplimiento reiterado de las medidas aprobadas por las ORP y por no establecer controles contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada.

Desde la OPAGAC han recordado que Eroski fue el primer distribuidor español en sumarse, en 2010, a la Iniciativa de Pesca Sostenible impulsada por WWF y que, en 2016, se convirtió en la primera en superar la auditoría de la organización internacional Marine Stewardship Council (MSC) para comercializar pescado fresco de caladeros sostenibles.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.