PSOE defiende una transición energética para fomentar las energías renovables e impulsar la eficiencia energética

Martínez Baños considera que el Plan presentado este viernes por el Gobierno regional "parece poco ambicioso, no se ha consensuado con los grupos parlamentarios", al tiempo que espera que este plan "no sea como los anteriores, que no se han llegado a evaluar ni ejecutar y solo han servido para hacerse la foto".

Por su parte, María González Veracruz dice que "por más actos que haga el PP tratando de engañar a los murcianos con su apoyo a las energías renovables, todos sabemos que es el mismo PP que aprobó el impuesto al sol y que cuando tiene oportunidad de tomar soluciones, veta, como ha ocurrido en el Congreso, leyes fundamentales para la Región de Murcia y en apoyo de las energías renovables".

González Veracruz ha recordado que el PP "votó en el Congreso en contra dos leyes en este sentido; una, procedente de la Asamblea Regional, y otra, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados".

Por ello, exige "menos publicidad, menos palabras y más hechos, que es lo que necesita nuestra tierra para poder apostar por el sol como fuente de riqueza".

Por su parte, Alfonso Martínez Baños considera, asimismo, que "es preciso ser muy ambiciosos en este tema y abordarlo desde un punto de vista transversal, para lo que es preciso modificar la legislación estatal, a fin de facilitar la producción y el consumo de energías renovables y la movilidad sostenible".

Tres son los ejes fundamentales que plantea el PSOE en este sentido: en primer lugar, fomentar las energías renovables; en segundo lugar, impulso de la eficiencia energética y por último, la movilidad sostenible.

Para ello, los diputados socialistas opinan que se deberá contar con la suficiente dotación presupuestaria y recursos materiales y humanos acordes a los objetivos a alcanzar; además de incentivos fiscales a la producción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible, de una financiación blanda a la producción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible; ayudas a fondo perdido, formación en educación Primaria y Secundaria en este campo; y formación para el empleo.

Así como la sensibilización social sobre el consumo responsable de energía; simplificación administrativa; exigencia de la huella de carbono en la contratación pública; sello de excelencia energética de buenas prácticas en organismos públicos, empresas y particulares; transparencia en la gestión pública de la energía y del Plan; objetivos claros, elementos de evaluación y seguimiento anual de medibles e I+D+i.

