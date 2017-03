"Yo no aceptaría una prebenda con recursos públicos", afirma López sobre las 'tarjetas blue' en manos de jueces

El primer edil ha realizado estas declaraciones a los medios, antes de presidir el acto de recepción a los seleccionados en el programa de empleo Contratos en Prácticas.

"No se me ocurriría, como ciudadano y servidor público, aceptar una prebenda con recursos públicos", ha comentado López, preguntado por las tarjetas supuestamente en poder de jueces. Ha recalcado no obstante su respeto por el ámbito judicial, y ha añadido que tiene en él tiene unos cuantos amigos.

Sin embargo, al respecto de sus declaraciones críticas con determinadas decisiones judiciales que "han perjudicado a este Ayuntamiento", ha defendido que tiene su "margen de opinión". "En estos momentos hay decisiones judiciales que perjudican a este Ayuntamiento. "La ley tiene un margen de decisión y en ese margen las decisiones que se han tomado son las que más nos perjudican", ha Recalcado.

Sobre el portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo, uno de los supuestos beneficiarios de las tarjetas, cree que los datos "son objetivos y que cada ciudadano debe opinar en la dirección que le corresponde". En su opinión, "hay que tener un respeto por lo público, que no es tu finca particular", y con más razón "cuando se es miembro de la Corporación".

En el acto de este viernes también han estado presentes la teniente de alcalde, Ana Taboada (Somos) y el concejal de Personal, Iván Álvarez (IU). La concejala se ha mostrado sorprendida por "la desmemoria" de algunos, en referencia a Caunedo, quien ha declarado no recordar las señalas tarjetas. En su opinión, "la falta de memoria obedece a su ausencia de explicaciones sobre la barra libre del anterior alcalde".

Caunedo ha de dar esas explicaciones, según Álvarez, porque "debe justificar el por qué la tenía o por qué no". "Todos debemos ser iguales, y ninguno debemos tener complementos extras", ha añadido.

