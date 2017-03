Gobierno murciano advierte que "González Tovar miente" y Ciudadanos "se deja engañar"

Arroyo ha defendido que "la Región de Murcia y sus ciudadanos no están ahora mismo para más elecciones", por lo que "seguiremos de cerca cada movimiento, cada reunión y cada posibilidad de acuerdo de que fructifique ese pacto".

Ha reconocido que esa moción "preocupa al presidente y al Gobierno, porque cada vez vemos más cerca esa posibilidad de que se pongan de acuerdo, al menos, en eso".

"Pero quizás se plantee ese escenario y se pongan de acuerdo para esa realidad, pero primero tienen que aclarar muchas cuestiones entre ellos", ha subrayado Arroyo, quien ha advertido que "si en un momento determinado hay que tomar una decisión, quien la tiene que tomar es el presidente, que está legitimado por las urnas".

Arroyo, quien ha hecho estas declaraciones momentos antes de presidir la reunión de trabajo de la Comisión de Elaboración de la nueva Ley General de Cultura de la Región de Murcia, considera que Ciudadanos todavía "tiene la oportunidad de demostrar que no quiere respaldar un gobierno presidido por Tovar, con el apoyo de Podemos, antes de que la justicia resuelva".

"Hasta el último momento pediremos a Ciudadanos sentido común, prudencia y respeto para que Tovar no sea presidente, porque los murcianos le rechazaron y esa no es la petición de la sociedad, además de que no le interesa ir a elecciones", ha indicado.

De hecho, la portavoz del Gobierno regional ha destacado que Tovar "ha vuelto a mentir, ya que plantea una reforma del Estatuto de Autonomía y eso no depende del PSOE, sino de una gran mayoría de representación parlamentaria en la Asamblea Regional y el proceso es extenso, Asamblea, Congreso y después pasar por el Senado".

A su juicio, "si se ponen de acuerdo sólo lo harán en echar al Gobierno murciano y a Pedro Antonio Sánchez, pero luego será una situación de ingobernabilidad constante".

Arroyo ha insistido en que la estrategia de Tovar es "clara, engañar, no cumplir su palabra con Ciudadanos y cuando llegue al poder no convocar elecciones y gobernar en Murcia pese haber recogido el mayor rechazo de la historia del PSOE en la Región".

Razón por la que demanda a Ciudadanos que "no sea cómplice de esa estrategia política y respalde esa moción; no puede darle el Gobierno a Tovar con el apoyo de Podemos y hasta el último momento pediremos justicia frente a la injusticia de meter en un lío a Murcia".

