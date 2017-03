Un asesor del PP, a un tertuliano: "¿Quiere que me levante y le estampe esto en la cabeza?"

El asesor de Cultura y Portavocía del Gobierno de Murcia José Antonio Martínez-Abarca protagonizó un acalorado debate en la televisión autonómica de Murcia, en el que su defensa del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, acabó en una argumentación en la que perdió los papeles en varias ocasiones.

Todos sus ataques fueron dirigidos hacia un tertuliano que argumentaba las críticas que desde Podemos se hacía de la gestión y los escándalos de los 'populares' en Murcia en los últimos tiempos. "¿Quiere que me levante y le estampe esto en la cabeza? ¿Verdad? Quiere usted eso, ¿no?", llegó a decirle Martínez-Abarca a la vez que levantaba su taza de la mesa y se la mostraba en tono amenazante.

Pero no fue la única salida de tono. Para justificar y defender la aparición de unas fotografías en las que se veía al magistrado Julián Pérez-Templado tomando una cerveza con un alto cargo del PP poco después de la declaración en los juzgados de Pedro Antonio Sánchez, Martínez-Abarca también utilizó las malas formas. "Se puede tomar las copas con quien le salga de los huevos", dijo al contertulio que le recordaba las instantáneas.

¿Pero esto qué es? ¿Podemos decidir con quién se puede tomar uno las copas o no?", decía, a la vez que él mismo se había tomado "unas copas" con el magistrado. "Y qué, y qué. Y no en un bulevar, como hizo a la luz pública. En un reservado. Sí señor", contaba mientras golpeaba la mesa.

De su defensa del PP pasó a la suya personal, también usando un discurso nervioso y airado. "Usted no me conoce, no sabe de mi ética. Usted hable del PP, del señor Sánchez o de quien quiera, pero no de mí, porque no me conoce y porque no me sale de los huevos".

Una intervención que no ha pasado desapercibida en las redes , donde ha sido uno de los vídeos más comentados y donde formaciones como Podemos han criticado con dureza.

Masterclass de decoro del PP👇

Lección 1: Porque me sale de los huevos

Lección 2: ¿Quieres que te estampe esto en la cabeza? pic.twitter.com/IgnMKzIqK8 — PODEMOS (@ahorapodemos) 30 de marzo de 2017

Consulta aquí más noticias de Murcia.