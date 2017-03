Fernández dice que el compromiso del Principado con Gijón está claro y se refleja en los presupuestos

"Nosotros nos ponemos al teléfono para Gijón y para cualquier y si quiere usted que la reciba no tiene más que pedírmelo, como cualquier portavoz de la Cámara", ha dicho el presidente asturiano ante la pregunta de Mercedes Fernández sobre qué compromisos y

actuaciones va a impulsar el Gobierno regional en la ciudad.

Javier Fernández ha ido relatando algunos de las inversiones y proyectos previstos para la ciudad. Así se ha referido al proyecto de ampliación del hospital de Cabueñes, recordando que sólo la primera fase un desembolso de 30 millones, pero además ha destacado el desbloqueo de la Regasificadora de El Musel, de la Estación Intermodal, y otros compromisos que permitan a Gijón mantener su posición como primera ciudad de Asturias.

El jefe del Ejecutivo ha enunciado también inversiones en diferentes carreteras o la revisión del Plan de Calidad del aire y ha insistido en que el "compromiso está claro y es conocido porque está incluido en los presupuestos".

"Usted cree que la manera de atender a Gijón es pasearse por allí con la ministra Pastor para prometer algo que sabía que era imposible cumplir", ha reprochado Javier Fernández a la portavoz 'popular'.

Por su parte Mercedes Fernández ha indicado que en su partido "no saben si Gijón no tiene el trato correspondiente porque desde el Gobierno municipal no se pide o porque desde el Principado no se ponen al teléfono", pero lo que si tienen claro es que hay sin resolver "no pocos temas fundamentales para el futuro de Gijón y de los gijoneses".

Mercedes Fernández ha recordado que hubo muchos años de triunvirato socialista -con gobiernos del PSOE en el estado, Principado y municipio- en los que además hubo bonanza económica que permitía desarrollar obras transcendentales y lo único que lograron fue "un cúmulo de retrasos, líos, pleitos y paralizaciones que han supuesto a la ciudad de Gijón atrasarse en lo que otras ciudades han conseguido".

"Lo que ocurre es que usted pasa cada vez menos tiempo en Asturias y se ocupa menos de los problemas de los asturianos", ha recriminado Mercedes Fernández al presidente asturiano, destacando que siguen pendientes proyectos tan importantes como la depuradora, el PGOU o la obra faraónica de los accesos a la ZALIA.

Consulta aquí más noticias de Asturias.