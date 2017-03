La Sindicatura recomienda la disolución de consorcios y entidades públicas sin actividad

Así se desprende del informe de fiscalización sobre el sector público local del Principado de Asturias, correspondiente al ejercicio 2015, que ha sido aprobado esta semana por el órgano de control externo autonómico.

"La falta de actividad de forma continuada en los últimos ejercicios de algunos consorcios, mancomunidades, organismos autónomos, sociedades mercantiles y fundaciones hace poco recomendable que continúen existiendo, por lo que se aconseja que se inicien o culminen los respectivos procesos de liquidación y disolución, fundamentalmente si nunca tuvieron actividad desde su creación", señala el organismo en nota de prensa.

Además, considera recomendable que las entidades locales incumplidoras de la obligación legal de rendición de cuentas "establecieran mecanismos y procedimientos internos que asegurasen un adecuado seguimiento de los procesos de elaboración de sus presupuestos y de rendición de sus cuentas generales, para que ambos culminasen en los plazos legalmente previstos".

También insta a los cuentadantes a remitir la cuenta general a través de la Plataforma de Rendición, aun cuando, tras la tramitación correspondiente, el Pleno no hubiese otorgado su aprobación. "Si bien esta posibilidad no está prevista legalmente y, en consecuencia, la cuenta general así remitida no puede ser considerada como rendida, resulta mucho más acorde con el principio de transparencia que una situación de ausencia absoluta de presentación de cuentas al órgano de control externo", remarca la Sindicatura.

Igualmente, entiende que sería apropiado "que todas aquellas cuentas bancarias que hubieran sido canceladas en ejercicios anteriores fueran dadas de baja en la contabilidad".

La Sindicatura incluye entre sus recomendación, asimismo, como conveniente que las actas de arqueo de caja que las entidades locales han de remitir como documentación complementaria a la cuenta general, "reflejen el recuento de monedas y billetes, la identidad y firma de las personas encargadas de su realización, así como la de las personas que lo han presenciado".

