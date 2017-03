Rivera al PSOE: "Cartas a los Reyes Magos yo me apunto a todas, pero hay que pagarlas"

Ha recalcado, sobre esto último, al PSOE, que está muy bien hacer acuerdos con IU para reclamar infraestructuras, pero ha incidido en que pedir a los Reyes Magos "no es serio", sino que hay que estar en la foto apoyando el pacto presupuestario.

Así lo ha indicado en un acto con la militancia celebrado en el Palacio de Congresos del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, donde el líder de Ciudadanos ha estado acompañado, entre otros, el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Ignacio Prendes, y el portavoz parlamentario en la Junta General del Principado de Asturias, Nicanor García.

Rivera ha destacado, no obstante, que hoy es un día grande para Ciudadanos al haber participado por primera vez en la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde no suben los impuestos y hay más apoyos a la clase media, con"un poquito más de sensatez y futuro". Para él, a Ciudadanos le queda ahora el salto de poder gobernar en pueblos y municipios. Ha incidido, eso sí, en que si llegan al Gobierno deben hacerlo mejor que el PP.

En el caso de Asturias, ha destacado el ejercicio de responsabilidad de los diputados regionales de Ciudadanos. Ha defendido, en este sentido, la necesidad de diálogo y pactos y ha recordado cómo el presidente del Principado, Javier Fernández, a su vez presidente de la gestora del PSOE, rechazó a nivel nacional llegar a un acuerdo presupuestario con la derecha.

"El tiempo te hace rectificar", ha apuntado, para añadir después que ahora resulta que el Gobierno del PSOE en

Asturias tiene que pactar con la derecha. La prepotencia y la arrogancia ya no sirve y es "molesta", según él.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Rivera ha incidido en que algo parecido le pasó al PP con la Comisión de Investigación de la corrupción aprobada en el Congreso. El líder de Cs le ha recordado al Gobierno del PP que la arrogancia sin mayoría absoluta no sirve y que ahora la corrupción ya no estará debajo de la alfombra, si no que habrá luz y taquígrafos.

A nivel regional, ha expresado su convencimiento de que los asturianos van a seguir apoyando a Cs y ha destacado que el objetivo no es de pedir cambios para el futuro, es hacerlos. A su juicio, Ciudadanos puede ser el partido revulsivo para entrar en el Gobierno" sin mochila, sin corrupción, sin sectarismo", para romper el bipartidismo PSOE-PP y para que Asturias sea un paraíso para todos, donde se diversifique la economía. Para ello, ha señalado que se necesita gente con ganas, gente nueva, no la que lleva 30 o 40 años en política.

"Estoy convencido de que en Asturias gobernaremos", ha apuntado, a lo que ha animado a los militantes a seguir trabajando porque la región se lo merece y se tiene que volver a levantar. Ha hablado también de la necesidad de cambios en la Ley Electoral para que los votos valgan igual y que haya listas abiertas, a lo que ha instado a PP y PSOE a que vean que votan las personas.

Rivera ha destacado sobre el pacto presupuestario que se ha logrado aprobar casi 2.000 millones de euros para la clase obrera trabajadora. Entre las medidas, ha citado que se frenan los recortes en la Ley de Dependencia, con 100 millones de euros más.

Rivera ha destacado que hay que empezar a pensar en el futuro. Este ha resaltado que a Ciudadanos les importa que la Justicia sea libre y sea ágil, con un diez por ciento más de presupuesto pactado, apostar por la formación, con

un plan contra el fracaso escolar; además de incrementar la inversión para I+D+i. Habrá dotación también para perseguir el fraude, el cual se va a perseguir más, al igual que la corrupción. Se quiere además en el futuro bajar los impuestos. De hecho, se ha mostrado convencido de que los PGE del año próximo serán aún mejores.

Especialmente ha resaltado el Plan de Infraestructuras nacional, a lo que ha recalcado que los pactos de Estado se hacen para todo el país, no solo para Cataluña. Ha citado el Corredor del Atlántico, que beneficiará a Asturias, y la conclusión de la Variante de Pajares. Ha recalcado, sobre esto último, al PSOE, que está muy bien hacer acuerdos con IU para reclamar infraestructuras, pero ha incidido en que pedir a los Reyes Magos "no es serio", sino que hay que estar en la foto apoyando el pacto presupuestario.

Rivera ha sido crítico con el PSOE, del que ha dicho que no le extraña que esté en crisis porque dice una cosa y la contrario en función de si es él o el de enfrente. "Cartas a los Reyes Magos yo me apunto a todas, pero hay que pagarlas", ha incidido, con referencia a la necesidad de contar con presupuestos.

"La mayoría de los españoles está hasta las narices de la corrupción", ha advertido por otro lado. Ha reprochado, en este caso, que PSOE y PP reclamen a otros lo que no aplican a su partido. Ha defendido que el investigado por corrupción se aparte de la política hasta que haya una sentencia. "Nuestros votantes nos han votado para limpiar, y no para taparlo", ha insistido.

CASO MURCIA

En este sentido, ha resaltado que en este día se ha demostrado en el Congreso que no vale "darse golpes en el pecho". Se ha referido aquí al caso del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del que ha señalado que o cambian a ese señor que tiene cuatro delitos imputados o va a haber que montar una moción de censura para convocar elecciones. Rivera ha recriminado que a los españoles les están jugando un pulso los viejos partidos para que la corrupción no se vaya de las instituciones.

Ha apuntado, además, a las elecciones de 2019, al remarcar que será un año en que se va a jugar mucho. Se ha mostrado convencido, a este respecto, de que Cs va a ser decisivo en muchas comunidades y estarán preparados para gobernar.

Ha animado a no dejarse influir por el "ruido" mediático, para añadir después que Cs es el partido mejor valorado. Ha aconsejado, en este caso, seguir por ese camino.

No solo eso, ha aventurado que el PP está llegando al final de su ciclo, por lo que la gente tendrá que decidir si quiere que gobierne Cs o una izquierda dividida, sectaria y sin futuro. "Yo no quiero una España de rentas, quiero una de oportunidades", ha reivindicado, para destacar que es el modelo que gobierna en otros países.

PACTO POR LAS INFRAESTRUCTAS

Por su parte, Nicanor García, ha aludido a la lucha contra la corrupción con la Ley de Inspección de Servicios presentada en la JGPA. Según él, no hace falta crear más chiringuitos para luchar contra la corrupción, a la que ha remarcado que hay que combatir desde dentro con la citada Ley. También ha criticado que el Gobierno del PSOE está instalado en una situación de confort, por lo que se necesitan revulsivos que reactiven la economía.

Ha destacado, asimismo, que las

infraestructuras se consiguen con compromisos, como los conseguidos por Rivera a nivel nacional, y que incluye que se abra la Variante de Pajares este año. "Los compromisos son para cumplirlos", ha recalcado. "El candidato mejor valorado en España es Albert Rivera", ha resaltado.

