La pobreza se cronifica en el 40% de usuarios de Cruz Roja en Cataluña, la mayoría ancianos

El 40,6% de los usuarios de Cruz Roja Cataluña sufren pobreza crónica, lo que quiere decir que son pobres desde hace tres años o más, y esta cifra se eleva al 62,3% en el caso de personas mayores de 60 años, ha constatado la entidad en el estudio 'La cronificació de la pobresa', presentado este jueves.

"Hace unos años hablábamos de los recién llegados a la pobreza, ahora ya estamos hablando de crónicos", ha afirmado la responsable del Observatori de la Cruz Roja, Anna Sabaté.

Ocho de cada diez atendidos sufren pobreza grave, con ingresos inferiores a 568,3 euros mensuales, mientras que la pobreza energética ha aumentado 40 puntos respecto al 2011, y afecta al 81% de los usuarios de la entidad.

Se trata del décimo estudio del Observatori, que ha encuestado a más de 1.100 personas atendidas en programas dedicados a la vulnerabilidad extrema de la entidad, y ha concluido que la mayoría no cumplen los requisitos para recibir una pensión contributiva de la jubilación: el 17% no ha cotizado nunca, y las personas de entre 50 y 59 años -en su última etapa laboral- solo han cotizado 11 años de media. Las fuentes mayoritarias de ingresos son las prestaciones y el subsidio de paro



El 84% de los encuestados forman parte de la población activa, y de ellos el 32% tiene trabajo -entre el que hay un 8% sin contrato-, mientras que el resto están desempleados.

El informe constata que "tener un contrato laboral no garantiza los ingresos necesarios para una vida digna": cuatro de cada diez personas con trabajo cobran por debajo de el salario mínimo, con trabajos a tiempo completo o parcial, por lo que la responsable del Observatori Pilar Millán ha pedido al sector empresarial que garantice unas condiciones dignas.

El 36,3% ingresa entre 301 y 600 euros al mes, mientras que el 12% no tiene ningún ingreso y solo el 10,3% ingresa más de 1.000 euros, ha detallado la entidad, que ha añadido que las fuentes mayoritarias de ingresos son las prestaciones y el subsidio de paro -45,3%- y el salario -41,5%-.

Las necesidades básicas están "en riesgo"

Algunos datos del informe ponen de manifiesto que las necesidades básicas están "en riesgo", y que todos los encuestados tienen problemas de salud -físicos y psicológicos-; el 40,8% no puede comer regularmente carne o pescado -un 3,6% más que en 2011-, y el 35,2% no puede pagar la hipoteca y el alquiler.Todos los encuestados tienen problemas de salud y el 40,8% no puede comer regularmente carne o pescado

El 76,1% de los que tienen hijos no han podido cubrir sus necesidades de escolarización, y el 90,3% no puede hacer ninguna actividad cultural ni de ocio por razones económicas, por lo que han lamentado que sus usuarios están "completamente privados del derecho a la cultura".

El 66,5% de los encuestados son mujeres, y la mayoría son personas de mediana edad, de origen autóctono y extranjero a partes iguales -con la mayoría de foráneos procedentes de Marruecos- y que viven en familia, ya sea en pareja y con hijos o monoparentales, entre las que han destacado que el 37,8% de las familias tienen cinco hijos o más.

