El Principado urge al Gobierno a trabajar en la acogida de refugiados antes de septiembre

y Participación Ciudadana del Principado de Asturias, Guillermo Martínez, ha emplazado al Gobierno de España a trabajar en las medidas necesarias para preparar el Estado a la acogida de los más de 17.000 refugiados comprometidos, antes de que en septiembre se cumpla el plazo de acogida.

Al ser preguntado por la diputada de IU en la Junta General Concha Masa sobre la situación de los refugiados residentes en Asturias, Martínez ha explicado que actualmente el Principado da cobijo a 50 refugiados, después de que un eritreo rechazara el programa y una familia siria se desplazara fuera de la comunidad autónoma.

Asturias, ha explicado el consejero, "siempre ha sido sensible al drama humano" derivado de conflictos bélicos. En este sentido, ha explicado que Asturias ya ha destinado más de 500.000 euros a estos fines, además de apoyar varios proyectos de ONGs.

Sin embargo ha lamentado que la ayuda proporcionada no es suficiente, puesto que el Gobierno estatal no ha cumplido con su compromiso de acoger a 17.337 personas. "No llegamos a las 1.100, y se tiene que cumplir en septiembre", ha advertido. Si bien ha observado un "cambio de actitud" en el Ejecutivo central, ha resaltado que "todavía queda mucho por hacer".

Consulta aquí más noticias de Asturias.