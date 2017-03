Villanueva confirma el inicio de los controles en Galicia sobre la plaga de la patata

Según ha concretado que "los controles se hacen, hay 31 ayuntamientos afectados y otros cinco que hacen de frontera para hacer un efecto tapón y no se pueda transmitir el tema de la polilla guatemalteca". "Son controles por el que se van a controlar tanto el transporte, vehículos de transporte como vehículos particulares que puedan llevar esa patata", ha concretado.

"Se trata de establecer una zona de cuarentena, donde sabemos que en esos 31 ayuntamientos durante un tiempo (dos años) no se va a poder cultivar, no se va a poder ni recoger, ni sembrar patata con la finalidad de aislar esta polilla que entró en estos 31 concellos y no se extienda al resto de la comunidad", ha explicado Villanueva.

En el caso de que en esos controles se detectase "algún vehículo con ese tipo de tubérculo afectado, se requisa la mercancía y por parte de los técnicos de Medio Rural se procedería al traslado del material y a la destrucción del mismo", según ha añadido.

Villanueva ha apelado a "concienciar a la población, que no se puede sacar patata de ese sitio". "Hay 31 concellos afectados y no queremos que ningún otro ayuntamientos de nuestra comunidad se pueda ver afectado", ha subrayado.

También ha recordado que las multas pueden oscilar entre los 300 y los 3.000 euros.

