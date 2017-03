El 'no' a la independencia crece y se impone al 'sí' por cuatro puntos, según el CEO

El sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que se ha publicado este jueves revela que el 'no' a la independencia avanaza hasta el 48%, mientras que los partidarios del 'sí' se situan en el 45%.

A la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?", el 48,5% de los encuestados responde que 'no' -en el anterior sondeo eran un 46,6%- contra el 44,3% que opina que 'sí' - un punto menos que en anterior sondeo que eran el 45,3%.

Según el CEO se amplía la distancia del 'no' respecto al último sondeo de diciembre, en el que las dos opciones estaban en empate técnico. Un 5,6 % de los encuestados no lo sabe y un 1,6 % no responde.

El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha constatado que aumenta la distancia entre ambas respuestas: la cifra de los que quieren una Catalunya independiente es estable y se incrementa el porcentaje de los que están en contra.

La encuesta del CEO se ha efectuado a partir de 1.500 entrevistas personales realizadas entre el 6 de marzo y el 21 de marzo, coincidiendo con la sentencia del 9N en que el TSJC inhabilitó el 13 de marzo a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Peligra la mayoría de JxSí y la CUP en el Parlament

Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) obtendría entre 58 y 60 diputados si hubiera elecciones al Parlament, por debajo de los 62 que tiene actualmente, y la CUP bajaría a 8 diputados (ahora tiene 10), con lo que peligraría la mayoría absoluta (68) de los independentistas en el Parlament de Cataluña, según el sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat.

La encuesta indica que Ciudadanos se mantiene como el principal grupo de la oposición aunque bajaría de los actuales 25 escaños a 20-21 diputados, el PSC se mantendría en los 15-16, Catalunya Sí Que Es Pot -que está en pleno proceso para constituirse en la confluencia dels 'comuns'- subiría de 11 a 18-19 diputados y el PPC ganaría dos escaños y pasaría a tener 13 representantes.

El CEO confirma la tendencia del anterior sondeo

El sondeo del CEO publicado este jueves confirma la tendencia marcada por el anterior sondeo de noviembre de 2016 sobre el clima de opción en Cataluña en el que un 45,1% de los catalanes se mostraba contrario a la independencia y un 44,9% partidario del 'sí'.

Un empate casi técnico entre partidarios y detractores pero que rompía con la tendencia al alza de los independentistas que en el sondeo del mes de julio habían llegado hasta el 47,7%, mientras que los contrarios eran el 42,8%.

