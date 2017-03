EH Bildu acusa a Urkullu de "mirar a Madrid y a la derecha" para aprobar unos presupuestos "malos en cantidad y calidad"

EH Bildu ha pedido la devolución del proyecto de presupuestos del Gobierno vasco para el año 2017 porque cree que se trata de unas Cuentas "malas en cantidad y calidad", y ha acusado al PNV de no querer negociarlas con ellos y elegir "mirar a Madrid y a la derecha"

en un acuerdo que incluye un "cheque en blanco a cambio de contrapartidas inconfesables".

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha realizado estas declaraciones durante el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por su formación y Elkarrekin Podemos al Proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco, que se está debatiendo en el pleno de la Cámara vasca.

Para la coalición soberanista, el presupuesto presentado por el Gobierno de Iñigo Urkullu es "malo, en cantidad y calidad" y ha augurado que va a ser aprobado "a través de un mal acuerdo" alcanzado entre PNV, PSE y PP.

Según ha criticado, es "cuantitativamente malo" porque está basado en una base recaudatoria "insuficiente, que es incapaz de ofrecer al gobierno la cantidad de recursos necesarios para fortalecer las políticas públicas", y "cualitativamente malo" porque "selecciona mal las prioridades, desaprovechando las oportunidades que, a pesar de los limitado de los ingresos, siempre ofrece disponer de un volumen económico como el que nos ocupa".

Asimismo, ha criticado el acuerdo con el PP afirmando que ha sido pactado "en secreto y fuera de nuestro país" y con la fuerza

políticas que "más rechazo genera en nuestra tierra" por su "política de recortes en derechos y libertades, su ataque a los servicios sociales, su vinculación a la corrupción, su negligente gestión económica, su oposición al proceso de normalización en Euskal Herria y su negativa a reconocer los derechos de este pueblo".

En este sentido, ha acusado al Gobierno vasco de no querer negociar con ellos porque "estaban negociando en secreto en Madrid con el PP y cree que tampoco se comprometió con una reforma fiscal "porque llegó Confebask y mandó parar".

"No han querido negociar la reordenación del gasto porque, fruto del pacto secreto con el PP de Madrid, tenían un compromiso para que este partido les firmara un cheque en blanco a cambio de no sabemos muy bien qué contrapartidas, pero que pueden ser definidas como inconfesables porque el PNV no las confiesa", ha denunciado.

Para EH Bildu, el proyecto de presupuestos de PNV y PSE es "continuista y sin pulso, de mera gestión, fruto de la mentalidad conformista y autocomplaciente" del Ejecutivo que "confunde realismo con resignación".

(Habrá ampliación)

Consulta aquí más noticias de Álava.