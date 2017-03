Podemos propone regular la figura del "guía rural local" para potenciar el turismo

De esta forma, según una nota de prensa de Podemos, "será guía rural aquel ganadero que enseñe sus caballos asturcones en El Sueve, aquella pastora que sabe de elaboración de quesos y que además de enseñar su quesería muestra el entorno, los pastos de montaña, la vida en las brañas* Será guía rural aquel pescador que enseñe a pescar bonitos y también cómo funciona una rula y cómo *trabajan las rederas. Será guía rural aquella dueña de un agroturismo que sabe contar cómo se convive con los osos, o un ornitólogo que conoce las especies de su comarca y puede llevarte a ver el quebrantahuesos o el pitu negro porque sabe dónde y cuándo verlos", ha manifestado la diputada Paula Valero.

En definitiva, serán guías rurales aquellas personas que hasta ahora lo vienen haciendo, "enseñando aquel molino donde cuando era niño veía cómo se molía el maíz, o las cuerres y te enseña a hacer los ensilados de castañas. Aquel apicultor que te enseña sus colmenares, te viste con el traje y te lleva a ese mundo de las abejas y de la miel para explicarte la importancia de los brezales para la conservación de la miel asturiana", señala Podemos.

"Ahora no pueden hacerlo legalmente. Todas estas personas no pueden facturar por esta actividad porque no son guías turísticos", ha explicado Valero. No podemos permitir que se continúe en la alegalidad. Es más, "tenemos que sentirnos muy orgullosos de contar con personas con estas capacidades y conocimientos. Cada día se pierden viejos oficios y culturas ancestrales, cada día queda menos gente en los pueblos y los pocos que quedan no pueden enseñar estos conocimientos en peligro de extinción de forma legal", incidió.

Con esta Ley podrían habilitarse como guías rurales locales, según la formación morada, las personas que estén haciendo en la actualidad esta actividad sin la cobertura de la ley. Se trata de una herramienta necesaria para diversificar en el mundo rural, para dar capacidad de trabajo a la gente que vive en los pueblos y para generar una actividad económica que complemente otras rentas, principalmente agroganaderas y pesqueras. También para regular actividades relacionadas con profesiones muy específicas que no pueden cubrir otras especialidades. De nada vale ser ornitólogo si no puedes hacer de guía para avistamiento de aves porque no tienes el título de guía turístico.

Consulta aquí más noticias de Asturias.