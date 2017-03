El Gobierno llevará el decreto de plurilingüismo a los tribunales si la Generalitat no lo cambia

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido de que no tolerará ninguna discriminación por la lengua y acudirá a la Justicia si la Generalitat valenciana no cambia el decreto de plurilingüismo en los colegios, que solo da la máxima acreditación en inglés a los que estudian con más presencia de valenciano.

De esta manera ha respondido en la sesión de control del Congreso a la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, que ha calificado de "chantaje en toda regla" el decreto del conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, que pretende crear "valencianos de primera y de segunda", según su idioma vehicular.

Una "aberración" que los socialistas están permitiendo, ha denunciado Martín refiriéndose a un decreto que prevé solo dos horas de inglés para quienes estudian en castellano y cinco horas para quienes lo hacen en valenciano.

Méndez de Vigo ha explicado que el programa plurilingüe de la Generalitat organiza la enseñanza en seis niveles, en los niveles "básicos" estarían los que estudian en castellano, y en los "avanzados" los alumnos que optan por el valenciano. De este modo, ha detallado el ministro, se otorga la mayor titulación en inglés a aquellos escolares que se han decantado por el valenciano.

También ha dado cuenta de los pasos que ha dado su ministerio una vez que la Comunitat Valenciana publicó este decreto, el pasado 6 de febrero, ordenando a la Alta Inspección Educativa que lo analizara y "no antes" porque no podía hacerlo. Y, una vez conocidas por su ministerio estas consideraciones, envió el 10 de marzo una "carta de colaboración" a la Conselleria, que es ahora quien tiene que "rectificar" ese decreto.

Si no lo hace dentro del plazo establecido, se le enviará un requerimiento, y, de no ser atendido, el Gobierno iniciará un contencioso administrativo, ha avisado. Ha recalcado así que el Gobierno velará por que "a nadie" se le discrimine y que las lenguas "sean un vehículo de comunicación y de cultura y no un arma arrojadiza".

Marzà: "No hay ninguna necesidad de rectificar nada"

Por su parte, el conseller de Educación del Gobierno valenciano, Vicent Marzà, ha defendido que el decreto de plurilingüismo "cumple plenamente la legalidad" y por tanto no hay "ninguna necesidad de rectificar nada".

En declaraciones en los pasillos de Les Corts, el conseller ha asegurado que la relación institucional entre la Conselleria y el Ministerio es "buena", "cordial" y "fluida", pues mantienen reuniones periódicas y no hay "ningún tipo de problemática".

Sobre el decreto de plurilingüismo, ha precisado que el Ministerio les remitió una "carta de colaboración", que según ha matizado no es un "requerimiento", ni un "proceso judicial" ni "ninguna cuestión extraordinaria", en la que planteaban "dudas" sobre su aplicación "en base a una interpretación de lo que han leído".

"No nos requieren que cambiemos nada, simplemente que expliquemos" las soluciones a unas dudas, ha destacado el conseller, quien ha asegurado que el propio decreto da una "solución directa" a esas dudas, por lo que "no hace falta modificar para nada" la norma.

Las dudas, según Marzà, eran "sencillas" y se referían a cuestiones como cuál es el órgano adecuado para aprobar el proyecto lingüístico del centro, o cómo se aplicará el proyecto y los diferentes niveles, cuestiones "que no tienen ninguna complicación de resolver", porque las recoge el propio decreto. La respuesta a esa carta ya está redactada y se remitirá en breve al Ministerio, ha indicado Marzà, quien se ha mostrado convencido de que cuando la lean en el Ministerio "la valorarán" y "no irán más allá".

Puig pide diálogo: "La administración arrogante es pasado"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado este miércoles por mantener el "diálogo" sobre el decreto de plurilingüismo con el Ministerio de Educación e incluso se ha abierto a "cualquier formulación" que pueda hacer "para mejorarlo". "Nosotros somos gente dialogante y gente que no es arrogante. La Administración arrogante es el pasado y nos gustaría que el Gobierno tampoco lo fuera", ha subrayado.

El jefe del Consell ha explicado que el objetivo del decreto de plurilingüismo es "superar cierto analfabetismo que tenemos sobre todo en el inglés, pero también en el valenciano" y ha asegurado que no quieren que la lengua se convierta en "objeto de confrontación" por lo que "las vías de diálogo que la Conselleria ha emprendido en todo momento las vamos a mantener", ha garantizado.

Eso sí, "las competencias exclusivas en educación son de la Generalitat y la Generalitat va a ejercerlas", ha puntualizado. "Otra cosa es que hay cuestiones de carácter normativo general" que pueda hacer el Ministerio en aquello que sea de su responsabilidad, ha explicado, y "si alguna cuestión se estima nosotros somos gente dialogante y gente que no es arrogante".

"Queremos que los niños sepan castellano, valenciano e inglés y esa es nuestra única ambición, cualquier formulación que se haga para mejorar el decreto, hay una posición favorable por parte del Gobierno". De hecho, ha recordado, el conseller de Educación, Vicent Marzà, "hizo una magnífica intervención en el Senado esta misma semana y creo que ha dejado bien claro cuál es la posición del Gobierno valenciano que no quiere la confrontación en el campo lingüístico", ha sentenciado.

