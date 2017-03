El compositor italiano, Franco Battiato, en el cartel de La Mar de Músicas este año

Además, sigue apostando por su programación ecléctica de la que se han adelantado los diez primeros nombres: Residente, Franco Battiato, Alpha Blondy, UB 40, Michel Camilo y Tomatito, Rosalía y Raül Refree, Rodrigo Leao y Scott Matthew, Estricnina el proyecto de Juanito Makandé y el Canijo de Jérez, María Gadú y Leyla McCalla.

La programación completa, junto a la venta de entradas, se dará a conocer a finales de abril, donde participarán en total más de 50 grupos.

El concejal de Cultura, David Martínez, ha afirmado que la principal diferencia de esta edición es que "no nos vamos a ceñir a un país en concreto, sino que hemos querido reunir los diferentes estilos musicales que definen el sonido de América Latina y su cultura, que en muchos aspectos es muy parecida a la nuestra".

Será Residente el encargado de inaugurar el festival de Cartagena, el 14 de julio, fecha en la que presentará su primer álbum en solitario, tras varios años al frente de Calle 13.

El Canijo de Jerez, fundador de Los Delinqüentes, y Juanito Makandé, ex Radio Macandé, se conocieron hace 15 años, y tras realizar numerosas colaboraciones juntos, han decidido grabar un disco y realizar una gira bajo el nombre de Estricnina para reflejar sus años de amistad y de colaboración musical.

Su idea ha sido la de crear un grupo gamberro con buenas canciones donde homenajean a los grupos que han escuchado desde pequeños, como Triana, Pata Negra, Veneno, los Meters o Pink Floyd. Los compadres, como se llaman entre ellos estarán en La Mar de Músicas, el 15 de julio.

Michel Camilo y Tomatito son uno de los dúos más elogiados de la música contemporánea. Llevan casi 20 años de alianza desde que se unieran por vez primera a tocar en el Festival de Jazz de Barcelona. Fruto de esa unión surgió Spain. Latinoamérica, el jazz, el flamenco y el cine funcionaban como los cuatro ejes centrales de un disco que marcó época.

La gira que sucedió al lanzamiento de este trabajo llevó el proyecto por escenarios de todo el mundo. Y fue en esas múltiples giras por los cinco continentes en las que surgió la continuación natural de Spain, Spain Again. Vienen a La Mar de Músicas con la tercera de entrega de su trilogía Spain Forever el 16 de julio.

Ese mismo domingo, el festival acogerá a la revelación musical del año la joven catalana Rosalía. A sus 23 años ha sacado su primer disco, Los Ángeles, junto a Raül Fernández Refree. Con la muerte como temática central ambos artistas, partiendo del flamenco, trazan nuevos caminos de difícil catalogación.

Ajena a las convenciones, la barcelonesa ha excavado en las raíces más tradicionales del género y traslada en Los Ángeles aquellos cantes remotos a su universo más personal y contemporáneo.

Rodrigo Leão, el que fuera fundador de Madredeus y una de las personalidades más destacadas de la música portuguesa, vendrá a Cartagena con el inclasificable Scott Matthew para presentar Life Is Long. Juntos estarán en La Mar de Músicas el 18 de julio.

El jueves 20 estará por vez primera en Cartagena Franco Battiato. Cantautor, músico, letrista, compositor, cineasta, pintor es una de las personalidades más importantes del panorama cultural italiano y europeo.

Su música está en constante evolución, y es por eso que su discografía recoge trabajos que van desde la música vanguardista y experimental, a la clásica y la ópera, pasando por el rock progresivo y el New Wave.

Autor de hits tan conocidos como Voglio Vederti Danzare, Propiedad Prohibida, Bandiera Bianca o Centro Di Gravità Permanente, el siciliano vendrá junto a un cuarteto de cuerda y piano para demostrar al público que sigue ampliando sus horizontes para hacer gala de su eterna juventud e inmenso talento musical.

Su nombre no ha sonado mucho en nuestro país, pero los cerca de 10 millones de visitas que tienen sus videos en las redes dan una pista sobre el fenómeno que ha generado su propuesta dentro de la escena actual de la música brasileña. Nacida en Sao Paulo y proyectada artísticamente desde Río de Janeiro, ha sido el bahiano Caetano Veloso quien con su padrinazgo ha terminado de catapultar a María Gadú al estrellato más absoluto. Actuará el 20 de julio.

Un día después será el turno de los británicos UB40. Pocos imaginaban que este grupo multirracial de amigos de clase trabajadora de Birmingham en 1978 se convertirían en el grupo de reggae de más éxito a escala planetaria. Con un nuevo disco y los clásicos de siempre estarán en Cartagena el 21 de julio.

En Alpha Blondy los límites no existen. El reggae, se decía era cosa de jamaicanos, pero con Blondy esa idea se acabó. De Costa de Marfil, ha llevado por el mundo el peso de ser reconocido como el máximo exponente del reggae africano. Vuelve cinco años después a La Mar de Músicas el sábado 22 de julio.

Leyla McCalla compone, canta, escribe letras, toca el violonchelo entre otros instrumentos. Formó parte de Carolina Chocolate Drops. Debutó con la ambiciosa obra Vari-Colored Songs: A Tribute to Langston Hughes, un homenaje al folclore criollo haitiano, al blues y a Langston Hughes, cuyos poemas musicaliza en varias piezas.

Viene a La Mar de Músicas a presentar su último trabajo A day for the hunter, a day for the prey un fantástico trabajo donde canta a la muerte y a la libertad.

El festival contará con sus tradicionales actividades paralelas La Mar de Arte, La Mar de Cine, La Mar Chica y a Mar de Letras y tendrá como sedes el Auditorio Parque Torres, el Auditorio El Batel, el Castillo Árabe, el Patio de Armas del Cuartel de Artillería y las plazas San Francisco y del Ayuntamiento. En total más de 50 grupos formarán parte de esta 23 edición dedicada a los sonidos latinoamericanos.

