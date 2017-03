PSOE y Cs se reunirán este jueves en Murcia para intentar acercar posiciones de cara al debate de la moción de censura

PSOE y Cs se reunirán este jueves a las 12 del mediodía en el Hotel Conde de Floridablanca, en Murcia, para intentar acercar posturas de cara al debate de la moción de censura, que tendrá lugar en la Asamblea Regional el 5 y 6 de abril y cuya votación será con probabilidad el último día del debate por la tarde.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha informado que en esa reunión entregarán a los socialistas en mano el pacto por la democracia que han redactado y en el que incluyen como punto para que prospere la moción de censura la convocatoria de elecciones una vez el socialista Rafael González Tovar sea investido como presidente.

Sánchez se ha negado a adelantar acontecimientos y a desvelar cómo actuaría su partido si finalmente no llegan a un acuerdo con el PSOE porque confían "ciegamente" en la negociación de este jueves y, según ha advertido "todo está en ser firme y defender tus postulados, estamos seguros de que podemos convencer al PSOE".

En este sentido, ha aludido a las negociaciones que mantuvieron con el PP para que Pedro Antonio Sánchez fuera presidente en las que les pusieron como condición la dimisión del ya exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, del exdelegado de Gobierno, Joaquín Bascuñana, y de la exalcaldesa de Fuente Álamo, "al principio se negaron a hacerlos dimitir, pero después accedieron".

El líder de la formación naranja ha desvelado que tiene "cierto aprecio" por el presidente regional y que a raíz de todos estos acontecimientos, el presidente de la Comunidad le ha "decepcionado porque pensaba que tenía altitud de miras y debía haber dimitido".

Por parte del PSOE, su portavoz Rafael González Tovar, ha puesto la pelota en el tejado de Cs para que decida si poner "excusas" y mantenga a Pedro Antonio Sánchez en el poder o apostar por un gobierno "abierto, regenerador y transparente". El dirigente socialista ha advertido que no piensan liderar un gobierno que "paralice" la Región, a lo que ha apostillado que ya han pasado 55 días desde que se comunicó la imputación al presidente regional por el 'caso Auditorio'.

Sin embargo, se mantiene en su postura de no convocar elecciones en caso de que la moción de censura prospere. "No está en el ánimo del PSOE liderar un gobierno que sirva para convocar elecciones, generaría más inestabilidad y no resuelve nada. Soñamos y queremos poder aportar soluciones positivas y constructivas", ha añadido.

Al PP, Tovar le ha insistido en que en la moción de censura "no hay nada personal" y ha afirmado sentirse molesto cuando los populares señalan que el PSOE busca influir en los jueces para que no se sepa la verdad. "Los pasos del PP están en la búsqueda contraria de la regeneración, se enrocan con un presidente bajo sospecha. Se mantienen unos a otros como si temieran que las fichas de dominó les hicieran caer a todos", ha alertado.

Desde Podemos, Óscar Urralburu ha recordado que en una semana "se pondrá punto y final" a 2 décadas de Gobierno del PP en la Región. Para ellos Cs ha sido "cómplice" en los dos últimos años de la corrupción en la Región porque la formación morada "ya les advirtió que ni el PP ni Pedro Antonio Sánchez iban a cumplir su palabra".

La formación morada ha recordado que el consejo ciudadano autonómico de Podemos hizo el martes por la tarde aportaciones a las propuestas planteadas por el PSOE de cara a la moción de censura y se las entregarán a los socialistas el viernes en una reunión que mantendrán "Hay que limpiar la basura acumulada por el PP durante 22 años, sería una buena noticia para la Región mirar al futuro y que Cs no se enganche a las mentiras", ha afirmado.

Tampoco temen que Pedro Antonio Sánchez pudiera dimitir previamente a la votación de la moción, "es lo que tiene que hacer", aunque apunta a que esa decisión no tiene sentido ya por la "corrupción que hay en el PP".

Finalmente, el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Víctor Manuel Martínez, ha reiterado su oposición a que la moción de censura se debata la semana que viene en la Cámara. De hecho, antes de que la Junta de Portavoces adoptara el acuerdo, han solicitado en la reunión esperar a conocer la resolución judicial sobre el presidente de la Comunidad.

"No les interesa conocer la verdad, temen el archivo", ha dicho en contra de los socialistas a los que acusa de "dilatar" el proceso exigiendo diligencias que ya se habían practicado en el juzgado de Lorca. Ha aludido también a un peritaje que ha presentado un arquitecto, que el un socialista de Huercal-Overa aludiendo a un desfase de 1,2 millones de euros en el auditorio de Puerto Lumbreras.

"Es una cacería en contra del presidente. ¿Va a ser Ciudadanos un partido injusto?", se ha preguntado en referencia a si la formación naranja finalmente apoyará a los socialistas y a Podemos en la votación de la moción de censura para que salga adelante.

Sobre las grabaciones de la Púnica, el diputado popular ha negado que se firmara un contrato y se hiciera algún pago. "No vamos a hacer caso de una grabación de dos miembros de la trama, lo demás son especulaciones", ha sentenciado.

