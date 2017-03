Podemos afirma que el Sespa no actuó pese a tener denuncias de irregularidades en Urología del HUCA

Vilanova ha acudido esta mañana a la Fiscalía para aportar nueva documentación en relación a las posibles irregularidades denunciadas por Podemos Asturies en el Servicio de Urología del HUCA.

Vilanova ha explicado que se trata de documentación que demuestra la existencia de problemas crónicos en la organización del servicio de Urología, de los que las Gerencias y la Consejería "tenían noticia pero sobre los cuales no actuaron", ha matizado. *Según el diputado, esa información procede de una solicitud al Gobierno realizada por la formación morada en enero de 2017, ante la negativa de la Consejería a investigar los hechos denunciados en noviembre.

Según ha explicado, "se trata por un lado de escritos de denuncia por parte de profesionales del servicio de posibles casos de manejo irregular de pacientes, de dos tipos: trasvase público-privado de pacientes en lista de espera y negligencia en la atención a pacientes con enfermedad litiásica". Por otro lado, según ha explicado Vilanova, se "requirieron todos los expedientes disciplinarios abiertos al Jefe de Servicio a lo largo de su actividad laboral".

Al contrastar estos informes entre sí, se desprende, ha informado el portavoz de la formación morada en materia de Sanidad, "que hay denuncias que no se siguieron de expediente/investigación -las de 2013, 2014 y 2016-; que hay expedientes cuyas denuncias no se nos remitieron -el de 2003-; de los expedientes en relación con las irregularidades denunciadas a los que se hace alusión en la respuesta, que son el de 2003 y el de 2015, no se remite más que las cartas de orden de inicio del mismo, faltando todo el dossier y el dictamen de resolución". "Con lo cual desconocemos el estado en el que se encuentran, si siguen abiertos o se cerraron, con qué resultado y por qué razón", ha manifestado.

Por otro lado, ha asegurado que "tanto por los datos contenidos en la respuesta, como por la omisión de otros a los que se hace referencia y de cuya existencia hay constancia, se puede probar que la Consejería y el SESPA se inhibieron en la investigación de irregularidades, incumpliendo con su deber de auditar en busca de infracciones, subsanarlas y velar por el buen funcionamiento del sistema sanitario y, además "continúan ocultando información, pues se niegan a remitirnos los informes que les solicitamos".

En ese sentido, Vilanova ha acusado tanto a la Consejería de Sanidad como al Sespa de actuar "de forma impropia, obstruyendo la investigación de hechos muy graves, en los que pudo ocurrir un intercambio de favores en el cual quienes debían supervisar al servicio supuestamente infractor y no lo hicieron, pudieron ser adelantados en las listas de espera de ese servicio". Además, ha asegurado que la Administración "tiene en su mano esclarecer esta situación, y sin embargo su única actuación consistió en una vergonzosa maniobra de ataque al mensajero, denunciando en respuesta a quien sacó a la luz las irregularidades".

